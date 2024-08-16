Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow У уклонистов будут конфисковывать авто — в каком случае это возможно arrow

У уклонистов будут конфисковывать авто — в каком случае это возможно

16 августа 2024 08:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Стало известно, в каком случае уклонист может потерять автомобиль
Проверка документов у водителя. Иллюстративное фото: Патрульная полиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине смогут конфисковывать автомобили у военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Это возможно в случае, если уклонисты не уплатят штрафы от ТЦК и СП.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Штрафы за уклонение от мобилизации

Согласно законопроекту об усилении мобилизации, работников ТЦК и СП, правоохранители и органы правосудия наделили более широкими полномочиями по поводу влияния на уклонистов.

Так, суммы штрафов для таких граждан составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен. Наказание назначается за следующие нарушения:

  • неявку в ТЦК по повестке;
  • уклонение от постановки на военный учет;
  • отказ от прохождения медкомиссии;
  • несвоевременное обновление военно-учетных данных.

Закон не предусматривает конфискацию имущества мужчин, которые уклоняются от мобилизации, как наказание. В то же время юристы предполагают, что в случае неуплаты штрафов сумма задолженности может превысить 160 тысяч гривен.

Тогда исполнительная служба имеет право арестовать имущество должника, включая транспортные средства, которые выставят на аукцион. Уже за счет вырученных от продажи автомобиля денег будет погашена задолженность, а остаток вернут гражданину.

Также важные новости дня по теме:

военный призыв военный учет мобилизация повестки автомобиль конфискация ТЦК и СП уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:36 Наступление в Курской области — ВСУ показали кадры первых часов операции

09:31 Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали

09:24 Отключение света в Одессе сегодня — кому стоит достать повербанки

09:13 Наступление ВСУ распространилось на Белгородскую область — The Washington Post поделился деталями

09:11 Фонд госимущества проведет аукционы со стартовой ценой 1 грн — что в списке

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — курс валют на 16 августа

08:56 США хотят, чтобы ВСУ использовали дальнобойное оружие по Крыму, а не по Курской области

08:40 В ISW считают, что Россия предпочитает продвижение на Донеччине

08:30 Педагогам не дадут отсрочку без этих двух важных условий — новые нормы закона

08:26 У уклонистов будут конфисковывать авто — в каком случае это возможно

09:36 Наступление в Курской области — ВСУ показали кадры первых часов операции

09:31 Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали

09:24 Отключение света в Одессе сегодня — кому стоит достать повербанки

09:13 Наступление ВСУ распространилось на Белгородскую область — The Washington Post поделился деталями

09:11 Фонд госимущества проведет аукционы со стартовой ценой 1 грн — что в списке

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — курс валют на 16 августа

08:56 США хотят, чтобы ВСУ использовали дальнобойное оружие по Крыму, а не по Курской области

08:40 В ISW считают, что Россия предпочитает продвижение на Донеччине

08:30 Педагогам не дадут отсрочку без этих двух важных условий — новые нормы закона

08:26 У уклонистов будут конфисковывать авто — в каком случае это возможно

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту