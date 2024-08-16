Стало известно, в каком случае уклонист может потерять автомобиль

Проверка документов у водителя. Иллюстративное фото: Патрульная полиция

В Украине смогут конфисковывать автомобили у военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Это возможно в случае, если уклонисты не уплатят штрафы от ТЦК и СП.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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Штрафы за уклонение от мобилизации

Согласно законопроекту об усилении мобилизации, работников ТЦК и СП, правоохранители и органы правосудия наделили более широкими полномочиями по поводу влияния на уклонистов.

Так, суммы штрафов для таких граждан составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен. Наказание назначается за следующие нарушения:

неявку в ТЦК по повестке;

уклонение от постановки на военный учет;

отказ от прохождения медкомиссии;

несвоевременное обновление военно-учетных данных.

Закон не предусматривает конфискацию имущества мужчин, которые уклоняются от мобилизации, как наказание. В то же время юристы предполагают, что в случае неуплаты штрафов сумма задолженности может превысить 160 тысяч гривен.

Тогда исполнительная служба имеет право арестовать имущество должника, включая транспортные средства, которые выставят на аукцион. Уже за счет вырученных от продажи автомобиля денег будет погашена задолженность, а остаток вернут гражданину.