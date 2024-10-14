Жумаділов запропонував створити супермаркет для закупівлі дронів

Військовий запускає дрон. Фото: АрміяInform

Генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов запропонував змінити підхід до закупівлі дронів для армії. Ініціатива включає створення електронної платформи в системі DOT-Chain, яка дозволить вибирати товари "за принципом супермаркету".

Про це чиновник розповів в інтерв'ю для hromadske у понеділок, 14 жовтня.

Читайте також:

Зміна підходу до закупівлі дронів

Жумаділов зазначив, що наразі система DOT-Chain використовується для обліку продуктів харчування, проте вже є запит і політичне рішення щодо включення до неї закупівель дронів, засобів радіоелектронної боротьби та роботизованих комплексів.

"Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися з огляду на те, які дрони їм потрібні. Усі ці дрони увійдуть в електронну систему з певними цінниками, тобто це буде як супермаркет, а бригада — як покупці, які замовляють той чи інший виріб", — пояснив гендиректор ДОТ.

Він також додав, що така система стимулюватиме виробників до конкуренції не лише за ціною, а й за якістю обслуговування та технічної підтримки.

"Тобто ми створюємо стимул для виробників і постачальників, щоб вони конкурували не лише ціною, а й рівнем свого сервісу, техпідтримкою тощо. У разі якщо всі заявки від ЗСУ виконані й буде або надлишковий обсяг, або вони матимуть додаткові потужності на виробництво своїх виробів — ці додаткові обсяги можуть бути експортовані", — заявив Жумаділов.

Раніше ми писали, що в Міноборони анонсували наступне оновлення застосунку Армія+, що готується. Йдеться про функції навчання, появу електронного військового квитка та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров у неділю, 13 жовтня, повернувся до України після закордонної робочої поїздки. Він зустрічався з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини.