Жумадилов предложил создать супермаркет для закупки дронов

Военный запускает дрон. Фото: АрмияInform

Генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов предложил изменить подход к закупке дронов для армии. Инициатива включает в себя создание электронной платформы в системе DOT-Chain, которая позволит выбирать товары "по принципу супермаркета".

Об этом чиновник рассказал в интервью hromadскому в понедельник, 14 октября.

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Изменение подхода к закупке дронов

Жумадилов отметил, что система DOT-Chain используется для учета продуктов питания, однако уже есть запрос и политическое решение относительно включения в нее закупок дронов, средств радиоэлектронной борьбы и роботизированных комплексов.

"Мы предлагаем смотреть на бригады как на владельцев своих бюджетов. Чтобы они ими распоряжались, учитывая, какие дроны им нужны. Все эти дроны войдут в электронную систему с определенными ценниками, то есть это будет как супермаркет, а бригада — как покупатели, которые заказывают то или иное изделие", — пояснил гендиректор ДОТ.

Он также добавил, что такая система будет стимулировать производителей к конкуренции не только по цене, но и качеству обслуживания и технической поддержки.

"То есть мы создаем стимул для производителей и поставщиков, чтобы они конкурировали не только ценой, но и уровнем своего сервиса, техподдержкой и т.д. В случае если все заявки от ВСУ выполнены и будет либо избыточный объем, либо будут иметь дополнительные мощности на производство своих изделий — эти дополнительные объемы могут быть экспортированы", — заявил Жумадилов.

Ранее мы писали, что в Минобороны анонсировали следующее обновление готовящегося приложения Армия+. Речь идет о функциях обучения, появлении электронного военного билета и социальных услугах и бонусах от бизнесов.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров в воскресенье, 13 октября, вернулся в Украину после заграничной рабочей поездки. Он встречался с министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии.