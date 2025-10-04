Відео
Головна Військова економіка В "Азові" вакансія для водіїв — які обов'язки й зарплата

В "Азові" вакансія для водіїв — які обов'язки й зарплата

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям ББМ
Водій бронетранспортера. Фото ілюстративне: Armée de Terre

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бойовими броньованими машинами. Йдеться про водіїв ББМ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 29 вересня.

Читайте також:
"Азов" шукає водіїв ББМ
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія ББМ і вимоги до кандидатів на посаду 

Водій ББМ має управляти колісною чи гусеничною бойовою броньованою машиною, виконувати польові завдання, а також бойові задачі: підвозити особовий склад, боєкомплект та інше обладнання. 

На роботу запрошують вмотивованих і психологічно стійких людей, які придатні до військової служби за станом здоров'я, мають водійське посвідчення категорії С, готові постійно навчатися й покращувати свої навички. Військовий має знати тактико-технічні характеристики. Наявність сертифікатів на різні типи бойових броньованих машин буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на вибухівках і піротехніці. Йдеться про вибухотехніків.

Також бригада запрошує до своїх лав комірника. Обійняти таку посаду, може людина, яка вміє організовувати робочий простір і проводити інвентаризацію.

армія бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
