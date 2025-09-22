Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Уряд виділив гроші бригадам ЗСУ на купівлю дронів — яку суму

Дата публікації: 22 вересня 2025 17:19
Міноборони отримає 2 млрд на проєкт "Армія дронів Бонус".
Український військовий з дроном. Ілюстративне фото: Міноборони

Більш ніж 2 мільярди гривень отримає Міністерство оборони України на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". Цю пропозицію уряд підтримав у понеділок, 22 вересня.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

Міноборони отримає 2 млрд грн на Армію дронів

Очільник оборонного відомства Денис Шмигаль повідомив, що понад 2 млрд грн додатково отримає Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". 

За його словами, 22 вересня, під час засідання уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".

Шмигаль пояснив, що завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.

"Розширюємо підтримку військових, продовжуємо цифровізацію та усуваємо бюрократичні перепони, аби наші захисники отримували необхідне максимально швидко та зручно", — резюмував глава Міноборони.

Армія дронів
Скриншот повідомлення Шмигаля/Telegram

Нещодавно ми інформували, що у Львові представили український підводний дрон TOLOKA.

Також ми повідомляли, що Україна та Польща домовилися про співпрацю в галузі безпілотних авіаційних систем.

Міноборони ЗСУ армія дрони війна в Україні безпілотник
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
