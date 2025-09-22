Видео
Правительство выделило деньги бригадам ВСУ на покупку дронов

Правительство выделило деньги бригадам ВСУ на покупку дронов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:19
Минобороны получит 2 млрд на проект "Армия дронов Бонус".
Украинский военный с дроном. Иллюстративное фото: Минобороны

Более 2 миллиардов гривен получит Министерство обороны Украины на финансирование проекта "Армия дронов Бонус". Это предложение правительство поддержало в понедельник, 22 сентября.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Читайте также:

Минобороны получит 2 млрд грн на Армию дронов

По его словам, 22 сентября, во время заседания правительство поддержало предложение Министерства обороны о перенаправлении остатков средств Минстратегпрома на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус".

По его словам, 22 сентября, во время заседания правительство поддержало предложение Министерства обороны о перенаправлении остатков средств Минстратегпрома на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус".

Шмыгаль пояснил, что благодаря этой инициативе военные подразделения могут накапливать баллы за поражение вражеских целей, а затем заказывать БпЛА, средства РЭБ украинского производства на платформе Brave1 Market и получать их через цифровую систему DOT-Chain Defence.

"Расширяем поддержку военных, продолжаем цифровизацию и устраняем бюрократические преграды, чтобы наши защитники получали необходимое максимально быстро и удобно", — резюмировал глава Минобороны.

Армія дронів
Скриншот сообщения Шмыгаля/Telegram

Недавно мы информировали, что во Львове представили украинский подводный дрон TOLOKA.

Также мы сообщали, что Украина и Польша договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем.

Минобороны ВСУ армия дроны война в Украине беспилотник
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
