Минобороны получит 2 млрд на проект "Армия дронов Бонус".

Украинский военный с дроном. Иллюстративное фото: Минобороны

Более 2 миллиардов гривен получит Министерство обороны Украины на финансирование проекта "Армия дронов Бонус". Это предложение правительство поддержало в понедельник, 22 сентября.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Минобороны получит 2 млрд грн на Армию дронов

Глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль сообщил, что более 2 млрд грн дополнительно получит Минобороны на финансирование проекта "Армия дронов Бонус".

По его словам, 22 сентября, во время заседания правительство поддержало предложение Министерства обороны о перенаправлении остатков средств Минстратегпрома на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус".

Шмыгаль пояснил, что благодаря этой инициативе военные подразделения могут накапливать баллы за поражение вражеских целей, а затем заказывать БпЛА, средства РЭБ украинского производства на платформе Brave1 Market и получать их через цифровую систему DOT-Chain Defence.

"Расширяем поддержку военных, продолжаем цифровизацию и устраняем бюрократические преграды, чтобы наши защитники получали необходимое максимально быстро и удобно", — резюмировал глава Минобороны.

Скриншот сообщения Шмыгаля/Telegram

