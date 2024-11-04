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Українці менше заплатять за послуги ЖКГ — хто отримає 50% знижку

4 листопада 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги на послуги ЖКГ — кому дають 50% знижку
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що військовослужбовці, які виходять на пенсію за вислугою років, мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір знижок різниться і залежить від пільгового статусу.

Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ.

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Право на 50% знижку на оплату послуг ЖКГ

Як зазначають у Пенсійному фонді, зараз здійснюється призначення чи перерахунок та виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема ветеранам військової служби.

Ветеранам силових відомств та їхнім родинам надається 50% знижка на оплату житла та послуг ЖКГ, зокрема на водопостачання, природний газ, електро- та теплопостачання.

Згідно із законом "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (ст. 6, 7), пільги передбачені для ветеранів:

  • військової служби;
  • органів внутрішніх справ;
  • Національної поліції;
  • податкової міліції;
  • Бюро економічної безпеки;
  • державної пожежної охорони;
  • Державної кримінально-виконавчої служби;
  • Служби цивільного захисту;
  • Державної служби спецзв’язку та захисту інформації.

Також передбачена 50% знижка на тверде або рідке паливо для осіб, які проживають у будинках, де немає центрального опалення.

Проте розмір пільги на оплату комунальних послуг може бути більший. Це може статися, якщо ветеран має інші пільгові статуси, зокрема, за законами:

  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Як отримати відповідні пільги

Як розповіли у ПФУ, для оформлення пільг потрібно надати пакет документів до фонду через:

  • місцеві відділи обслуговування громадян;
  • центри надання адмінпослуг;
  • вебпортали Пенсійного фонду;
  • застосунок "Дія".

За даними Пенсійного фонду, статус ветерана військової служби, окрім надання пільг, передбачає також різні компенсації та соціальні гарантії у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку, долучення до цільових програм поліпшення житлових умов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, багато родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату комунальних послуг. При цьому заявки можуть подавати всі охочі, державну допомогу призначать у разі відповідності критеріям.

Раніше ми писали, що в уряді розповіли про чинні програми підтримки українців у рамках підготовки до зими. Громадянам доступні житлові субсидії та пільги, а також допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

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