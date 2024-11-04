Льготы на услуги ЖКХ – кому дают 50% скидку

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что военнослужащие, выходящие на пенсию по выслуге лет, имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер скидок разнится и зависит от льготного статуса.

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ.

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Право на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ

Как отмечают в Пенсионном фонде, осуществляется назначение или перерасчет и выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности ветеранам военной службы.

Ветеранам силовых ведомств и их семьям предоставляется скидка в 50% на оплату жилья и услуг ЖКХ, в частности, на водоснабжение, природный газ, электро- и теплоснабжение.

Согласно закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите" (ст. 6, 7), льготы предусмотрены для ветеранов:

военной службы;

органов внутренних дел;

Национальной полиции;

налоговой милиции;

Бюро экономической безопасности;

государственной пожарной охраны;

Государственной уголовно-исполнительной службы;

Службы гражданской защиты;

Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

Также предусмотрена 50% скидка на твердое или жидкое топливо для тех, кто проживает в домах, где нет центрального отопления.

Однако размер льготы на оплату коммунальных услуг может быть больше. Это может произойти, если у ветерана есть другие льготные статусы, в частности, по законам:

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как получить соответствующие льготы

Как рассказали в ПФУ, для оформления льгот нужно предоставить пакет документов в фонд через:

местные отделы обслуживания граждан;

центры предоставления админуслуг;

вебпорталы Пенсионного фонда;

приложение "Дія".

По данным Пенсионного фонда, статус ветерана военной службы, кроме предоставления льгот, предусматривает различные компенсации и социальные гарантии в процессе трудовой деятельности и заслуженного отдыха, вовлечение в целевые программы улучшения жилищных условий.

Что еще стоит знать

Напомним, многие семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату коммунальных услуг. При этом заявки могут подавать все желающие, государственную помощь назначат при соответствии критериям.

Ранее мы писали, что в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.