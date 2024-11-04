Льготы на услуги ЖКХ – кому дают 50% скидку

Украинцы меньше заплатят за услуги ЖКХ — кто получит 50% скидку
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что военнослужащие, выходящие на пенсию по выслуге лет, имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер скидок разнится и зависит от льготного статуса.
Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ.
Право на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ
Как отмечают в Пенсионном фонде, осуществляется назначение или перерасчет и выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности ветеранам военной службы.
Ветеранам силовых ведомств и их семьям предоставляется скидка в 50% на оплату жилья и услуг ЖКХ, в частности, на водоснабжение, природный газ, электро- и теплоснабжение.
Согласно закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите" (ст. 6, 7), льготы предусмотрены для ветеранов:
- военной службы;
- органов внутренних дел;
- Национальной полиции;
- налоговой милиции;
- Бюро экономической безопасности;
- государственной пожарной охраны;
- Государственной уголовно-исполнительной службы;
- Службы гражданской защиты;
- Государственной службы спецсвязи и защиты информации.
Также предусмотрена 50% скидка на твердое или жидкое топливо для тех, кто проживает в домах, где нет центрального отопления.
Однако размер льготы на оплату коммунальных услуг может быть больше. Это может произойти, если у ветерана есть другие льготные статусы, в частности, по законам:
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
- "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Как получить соответствующие льготы
Как рассказали в ПФУ, для оформления льгот нужно предоставить пакет документов в фонд через:
- местные отделы обслуживания граждан;
- центры предоставления админуслуг;
- вебпорталы Пенсионного фонда;
- приложение "Дія".
По данным Пенсионного фонда, статус ветерана военной службы, кроме предоставления льгот, предусматривает различные компенсации и социальные гарантии в процессе трудовой деятельности и заслуженного отдыха, вовлечение в целевые программы улучшения жилищных условий.
Что еще стоит знать
Напомним, многие семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату коммунальных услуг. При этом заявки могут подавать все желающие, государственную помощь назначат при соответствии критериям.
Ранее мы писали, что в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.
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