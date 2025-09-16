Забуранна заявила, що Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону

Леся Забуранна. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна заявила, що Україна витрачає на оборону рекордний відсоток ВВП. За її словами, це більше, ніж в інших країнах світу.

Про це Леся Забуранна сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Витрати України на оборону

"Дуже хочеться вірити, що інтенсивність бойових дій і взагалі війна зупиниться, але лише від цього буде залежати частка ВВП та частка ресурсу, яку ми маємо спрямовувати", — зазначила Забуранна.

За її словами, наразі виник додатковий дефіцит через ситуацію на фронті. Вона хоче, аби якнайшвидше кошти йшли на відбудову.

Нагадаємо, нардепка Роксолана Підласа розповіла, скільки Україні потрібно грошей на оборону наступного року.

А глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, що щодня Україна витрачає 172 млн доларів на один день війни.