Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону, — Забуранна

Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону, — Забуранна

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 21:51
Забуранна заявила, що Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону
Леся Забуранна. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна заявила, що Україна витрачає на оборону рекордний відсоток ВВП. За її словами, це більше, ніж в інших країнах світу.

Про це Леся Забуранна сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Витрати України на оборону

"Дуже хочеться вірити, що інтенсивність бойових дій і взагалі війна зупиниться, але лише від цього буде залежати частка ВВП та частка ресурсу, яку ми маємо спрямовувати", — зазначила Забуранна.

За її словами, наразі виник додатковий дефіцит через ситуацію на фронті. Вона хоче, аби якнайшвидше кошти йшли на відбудову.

Нагадаємо, нардепка Роксолана Підласа розповіла, скільки Україні потрібно грошей на оборону наступного року.

А глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, що щодня Україна витрачає 172 млн доларів на один день війни.

війна ВВП гроші Україна витрати
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації