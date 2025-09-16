Забуранная заявила, что Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону

Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону, — Забуранная
Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная заявила, что Украина тратит на оборону рекордный процент ВВП. По ее словам, это больше, чем в других странах мира.
Об этом Леся Забуранная сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Расходы Украины на оборону
"Очень хочется верить, что интенсивность боевых действий и вообще война остановится, но только от этого будет зависеть доля ВВП и доля ресурса, которую мы должны направлять", — отметила Забуранная.
По ее словам, сейчас возник дополнительный дефицит из-за ситуации на фронте. Она хочет, чтобы как можно быстрее средства шли на восстановление.
Напомним, нардеп Роксолана Пидласа рассказала, сколько Украине нужно денег на оборону в следующем году.
А глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, что ежедневно Украина тратит 172 млн долларов на один день войны.
