Забуранная заявила, что Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная заявила, что Украина тратит на оборону рекордный процент ВВП. По ее словам, это больше, чем в других странах мира.

Об этом Леся Забуранная сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

"Очень хочется верить, что интенсивность боевых действий и вообще война остановится, но только от этого будет зависеть доля ВВП и доля ресурса, которую мы должны направлять", — отметила Забуранная.

По ее словам, сейчас возник дополнительный дефицит из-за ситуации на фронте. Она хочет, чтобы как можно быстрее средства шли на восстановление.

Напомним, нардеп Роксолана Пидласа рассказала, сколько Украине нужно денег на оборону в следующем году.

А глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, что ежедневно Украина тратит 172 млн долларов на один день войны.