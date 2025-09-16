Видео
Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону, — Забуранная

Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону, — Забуранная

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 21:51
Забуранная заявила, что Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону
Леся Забуранная. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная заявила, что Украина тратит на оборону рекордный процент ВВП. По ее словам, это больше, чем в других странах мира.

Об этом Леся Забуранная сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Расходы Украины на оборону

"Очень хочется верить, что интенсивность боевых действий и вообще война остановится, но только от этого будет зависеть доля ВВП и доля ресурса, которую мы должны направлять", — отметила Забуранная.

По ее словам, сейчас возник дополнительный дефицит из-за ситуации на фронте. Она хочет, чтобы как можно быстрее средства шли на восстановление.

Напомним, нардеп Роксолана Пидласа рассказала, сколько Украине нужно денег на оборону в следующем году.

А глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, что ежедневно Украина тратит 172 млн долларов на один день войны.

война ВВП деньги Украина расходы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
