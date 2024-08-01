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Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

1 серпня 2024 05:35
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними
Чоловік знімає гроші з банкомату ФОТО: fakty.ua
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

Майже 6 млн українських чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство, чекатимуть великі штрафи та блокування рахунків. Новини.LIVE розбиралися, як відбувається блокування, що робити, якщо на рахунках немає грошей і чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними, а тому можуть бути оскаржені.

Оштрафують 6 млн осіб

16 липня закінчився період, який держава дала оновлення військово-облікових даних закінчився. За даними міністерства оборони, станом на 16 липня, свої дані оновили 4,2 млн громадян. При цьому, як каже перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, всього підпадає під оновлення чоловіків в Україні близько 11,1 млн осіб.

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"Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас щонайменше 6 мільйонів людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності ", — сказав нардеп.

Тим, хто не оновився, все ще потрібно це зробити — через візит до ТЦК, ЦНАП або додатку Резерв+. Однак тепер військовозобов'язаним, які не оновили свої дані у строк, загрожує штраф.
 

 

До речі, очні штрафи працівники ТЦК виписували і раніше. Причому цього року із подвійною силою. За даними Opendatabot, з початку 2024 для примусового стягнення було передано майже 12 тис. штрафів. Що більше, ніж за минулий рік.

"Сьогодні ми спостерігаємо значне зростання кількості звернень громадян про порушення військового обліку. Це пов'язано з низкою чинників, зокрема, змінами у законодавстві, мобілізацією та загальним загостренням ситуації ", — каже нам юрист практики банкрутства юридичної компанії "Приходько та партнери" Анастасія Шаховець.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, штрафи за порушення військового законодавства можуть бути винесені як у присутності порушника, так і заочно. Причому у другому випадку людина може дізнатися, що стосовно неї було виписано постанову вже після порушення виконавчого провадження та блокування рахунків банківських рахунків.

За процедурою, якщо військовозобов'язаний, наприклад, не оновив свої дані, він підпадає під відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що передбачає штраф від 17 тис. грн, а за повторне порушення - 25,5 тис. грн.

Потік штрафів розпочнеться з вересня

Відповідно до Закону алгоритм такий: якщо людина не уточнила дані, то насамперед ТЦК направить на адресу військовозобов'язаного рекомендований лист із вимогою з'явиться до ТЦК з метою оновлення даних та проходження медогляду. Після прибуття до ТЦК буде винесено штраф. Якщо людина не прийшла на пошту і не отримала листа, то через 2 тижні воно вважатиметься отриманою та повернуто до ТЦК. Це буде підставою для передачі справи до поліції з метою приводу військовозобов'язаного до ТЦК. Після цього поліцейські можуть нагрянути додому до правопорушника.

Якщо людину доставити вдасться, то ухвала знову-таки буде виписана очно. Інакше, якщо доставити людину не вдалося, то ще через два тижні ТЦК зможе подати до суду на ухилятна з метою позбавлення водійських прав, або ж скористатися можливістю винесення постанови заочно. У другому варіанті, згідно з процедурою, працівники ТЦК повинні будуть направити правопорушнику повістку із зазначенням дати та часу розгляду справи. А це ще 2 тижні. Отже, перші заочні штрафи варто очікувати не раніше за початок — середини вересня.

Наслідки несплати штрафу та процедура стягнення

У разі, якщо особа не сплачує штраф, накладений ТЦК та СП протягом встановленого законом строку, запускається механізм примусового стягнення. Згідно з КУпАП, постанова про накладення штрафу передається до виконавчої служби для подальшого стягнення. Процедура стягнення починається з відкриття виконавчого провадження. Першим кроком у цьому є накладення арешту на банківські рахунки боржника.

"Процедура стягнення починається з відкриття виконавчого провадження. Першим кроком у цьому процесі є накладення арешту на банківські рахунки боржника, тобто користуватися власними коштами особа не може. Блокуються всі відкриті рахунки, навіть соціальні та зарплатні. Для зняття арешту з рахунку, що використовується для отримання заробітної плати чи пенсії, боржник має надати виконавцю документи, що підтверджують спеціальний статус цього рахунку ", — каже нам Шаховець.

При цьому, як розповів старший партнер адвокатського об'єднання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець, у таких справах виконавча служба працює сьогодні без зволікань. "Блокують рахунок повністю. Причому все відбувається дуже швидко. Списують гроші та розблокують ", — каже нам Кравець.

До речі, до моменту розблокування громадянин зможе витрачати з арештованого рахунку не більше 13,4 тис. грн на місяць. Також з нього можна здійснювати пожертвування та сплачувати податки. При арешті кількох рахунків людина може вибрати один з якого йому дозволено буде витрачати гроші.

Якщо арешт наклали, наприклад, на зарплатну картку, виконавцю потрібно надати довідку від роботодавця з реквізитами рахунку для зарахування зарплати.

"Виконавець може також запросити витяг з рахунку за весь період його дії для перевірки цільового призначення надходжень. Закон передбачає можливість вирахування до 20% від заробітку боржника для погашення штрафу", — зазначає Шаховець.

Чи можна оскаржити?

Оскаржувати блокування рахунку неможливо, адже КУпАП встановлює, що громадянин має 10-денний термін на оскарження ухвали про притягнення до адміністративної відповідальності з моменту її винесення.

У разі пропуску встановлених законом термінів для звернення до суду необхідно подати додаткову заяву з докладним обґрунтуванням причин пропуску.

"Після того, як суд почне розглядати вашу справу, стягнення штрафу буде призупинено до остаточного рішення суду. Якщо суд позов задовольняє, то тоді штраф сплачувати не потрібно, адже постанова скасовується. Якщо особа отримує відмову в задоволенні позову, то як наслідок отримує виконавче провадження з блокуванням рахунків, що своєю чергою не дає можливості на оскарження", — каже нам Шаховець.

При цьому, як розповідає Кравець, судова практика щодо розгляду заяв про скасування постанов досить позитивна.

"По-перше, співробітники ТЦК часто складають постанови з порушеннями: без встановлення підстав, обставин, без зазначення часу, з порушенням строків притягнення тощо. Але найголовніше - це те, що всі штрафи винесені за не оновлення даних є незаконними. Міністерство оборони має доступ до всіх реєстрів. А відповідно, згідно з нормами Закону, якщо ТЦК може отримати дані про військовозобов'язаного з інших державних реєстрів, штраф не може бути виписаний", — сказав Кравець, додавши, що суди досить часто стають на бік громадян та виносять рішення на користь. громадян.

штрафи мобілізація рахунки арешт ТЦК та СП банківські рахунки блокування

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