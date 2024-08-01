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Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

1 августа 2024 05:35
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны
Мужчина снимает деньги с банкомата ФОТО: fakty.ua
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

Почти 6 млн украинских мужчин, которые нарушили мобилизационное законодательство будут ждать крупные штрафы и блокировка счетов. Новини.LIVE разбирались, как происходит блокировка, что делать если на счетах нет денег и почему некоторые штрафы от ТЦК являются незаконными, а потому могут быть обжалованы.

Оштрафуют  6 млн человек

16 июля закончился период, который государство дало на обновление военно-учетных данных закончился. По данным министерства обороны, по состоянию на 16 июля, свое данные обновили 4,2 млн граждан. При этом, как говорит первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, всего подпадающих под обновление мужчин в Украине около 11,1 млн человек.

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"Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум 6 миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности", – сказал нардеп.

Тем, кто не обновился все еще нужно это сделать — через визит в ТЦК, ЦНАП или в приложении Резерв+. Однако теперь военнообязанным, не обновившим свои данные в срок грозит штраф. 

 

 

К слову, очные штрафы сотрудники ТЦК выписывали и раньше. Причем в этом году с двойной силой. По данным Opendatabot, c начала 2024 года для принудительного взыскания было передано почти 12 тыс. штрафов. Что больше, чем за весь прошлый год. "Сегодня мы наблюдаем значительный рост количества обращений граждан о нарушениях воинского учета. Это связано с рядом факторов, в частности, изменениями в законодательстве, мобилизацией и общим обострением ситуации", — говорит нам юрист практики банкротства юридической компании "Приходько и партнеры" Анастасия Шаховец. 

Напомним, согласно действующему законодательству, штрафы за нарушение военного законодательства могут быть вынесены как в присутствии нарушителя, так и заочно. Причем во втором случае человек может узнать, что в отношении его было выписано постановление уже после возбуждения исполнительного производства и блокировки счетов банковских счетов. 

По процедуре, если военнообязанный, например, не обновил свои данные он подпадает под ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП), что предусматривает штраф от 17 тыс. грн, а за повторное нарушение - 25,5 тыс. грн. 

Поток штрафов начнется с сентября  

Согласно Закону алгоритм следующий: если человек не уточнил данные, то первым делом ТЦК направит на адрес военнообязанного заказное письмо с требованием явится в ТЦК с целью обновления данных и прохождения медосмотра. По прибытию в ТЦК будет вынесен штраф. Если человек не пришел на почту и не получил письмо, то через 2 недели оно будет считаться полученным и возвращено в ТЦК. Это будет основанием для передачи дела в полицию с целью привода военнообязанного в ТЦК. После чего полицейские могут нагрянуть домой к правонарушителю. 

Если человека доставить удастся, то постановление опять-таки будет выписано очно. В противном случае, если доставить человека не удалось, то спустя еще две недели ТЦК сможет подать в суд на уклониста с целью лишения водительских прав, либо же воспользоваться возможностью вынесения постановления заочно. Во втором варианте, согласно процедуре, сотрудники ТЦК должны будут направить правонарушителю повестку с указанием даты и времени рассмотрения дела. А это еще 2 недели. Итого, первые заочные штрафы стоит ожидать не раньше начала — середины сентября. 

Последствия неуплаты штрафа и процедура взыскания

В случае, если лицо не платит штраф, наложенный ТЦК и СП в течение установленного законом срока, запускается механизм принудительного взыскания. Согласно КУоАП, постановление о наложении штрафа передается в исполнительную службу для последующего взыскания. Процедура взыскания начинается с открытия исполнительного производства. Первым шагом в этом процессе является наложение ареста на банковские счета должника.

"Процедура взыскания начинается с открытия исполнительного производства. Первым шагом в этом процессе является наложение ареста на банковские счета должника, то есть пользоваться своими средствами лицо не может. Блокируются все открытые счета, даже социальные и зарплатные. Для снятия ареста со счета, который используется для получения заработной платы или пенсии, должник должен предоставить исполнителю документы, подтверждающие специальный статус этого счета", — говорить нам Шаховец. 

При этом, как рассказал нам старший партнер адвокатского объединения "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец, в таких делах исполнительная служба работает сегодня без промедлений. "Блокируют счет полностью. Причем все происходит очень быстро. Списывают деньги и разблокируют", — говорит нам Кравец. 

К слову, до момента разблокировки, гражданин сможет тратить с арестованного счета не более 13,4 тыс. грн в месяц. Также с него можно осуществлять пожертвования и платить налоги. При аресте нескольких счетов, человек может выбрать один с которого ему разрешено будет тратить деньги. 

Если арест наложили, например, на зарплатную карту исполнителю нужно предоставить справку от работодателя с реквизитами счета для зачисления зарплаты.

"Исполнитель может также запросить выписку со счета за весь период его действия для проверки целевого назначения поступлений. Закон предусматривает возможность вычета до 20% от заработка должника для погашения штрафа", — отмечает Шаховец. 

Можно ли обжаловать? 

Обжаловать блокировку счета невозможно, ведь КУпАП устанавливает, что гражданин имеет 10 дневный срок на обжалование постановления о привлечении к административной ответственности с момента его вынесения.

В случае пропуска установленных законом сроков для обращения в суд, необходимо подать дополнительное заявление с подробным обоснованием причин пропуска.

"После того как суд начнет рассматривать ваше дело, взыскание штрафа будет приостановлено до окончательного решения суда. Если суд иск удовлетворяет, то тогда штраф платить не нужно, ведь постановление отменяется. Если лицо получает отказ в удовлетворении иска, то как следствие получает исполнительное производство с блокировкой счетов, что в свою очередь не дает возможности на обжалование", — говорит нам Шаховец

При этом как рассказывает Кравец, судебная практика в части рассмотрения заявлений об отмене постановлений достаточно позитивная.

"Во первых, сотрудники ТЦК часто составляют постановления с нарушениями: без установления оснований обстоятельств, без указания времени, в нарушение сроков привлечения и так далее. Но самое главное — это то, что все штрафы вынесенные за не обновление данных являются незаконными. Министерство обороны имеет доступ ко всем реестрам. А соответственно, согласно нормам Закона, если ТЦК может получить данные о военнообязанном из других государственных реестров, штраф не может быть выписан", — сказал Кравец, добавив, что суды  довольно часто становятся на сторону граждан и выносят решения в пользу граждан. 

штрафы мобилизация счета арест ТЦК и СП банковские счета блокирование

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