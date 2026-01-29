Відео
Головна Військова економіка У війську потрібні різноробочі — нова вакансія

У війську потрібні різноробочі — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує різноробочим інженерної майстерні
Різноробочий. Фото ілюстративне: istock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з електроінструментом. Йдеться про різноробочих інженерної майстерні.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 22 січня.

"Азов" шукає різноробочих в інженерну майстерню
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки різноробочого в інженерній майстерні та вимоги до кандидатів 

Різноробочий має користуватися ручним та електроінструментом, паяти, працювати з вибухонебезпечними, легкозаймистими, шкідливими й токсичними речовинами, мінами та іншими видами боєприпасів.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню спеціальну освіту й ревалентний досвід, готові постійно вчитися, розвиватися та працювати по всій території України, зокрема й у зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють керувати дронами. Йдеться про пілотів Autel.

Також у бригаді потрібні бойові медики. Такі військові мають надавати невідкладну медичну допомогу постраждалим під час бойових дій.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
