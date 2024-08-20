За якими ознаками будуть надавати економічне бронювання в Україні

Верховна Рада. Ілюстративне фото: rada.gov.ua

В Україні активно обговорюють впровадження економічного бронювання для громадян. У Верховній Раді презентували три варіанти реалізації такого закону.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Наталуха в ефірі телемарафону.

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Під час спеціальної зустрічі комітету депутати запропонували три основні концепції для економічного бронювання:

сплата спеціального збору за бронювання працівників — 20 тисяч гривень щомісяця за кожного такого працівника;

бронювання на підставі заробітної плати — не менше 35 тисяч гривень та 20 тисяч гривень військового збору;

змішана модель бронювання.

Наталуха зазначив, що завдяки економічному бронюванню в державний бюджет можна буде залучити близько 200 млрд гривень на рік, які потім підуть на ЗСУ.