За якими ознаками будуть надавати економічне бронювання в Україні

У Верховній Раді назвали три варіанти реалізації закону про економічне бронювання
20 серпня 2024 12:25
Верховна Рада. Ілюстративне фото: rada.gov.ua
В Україні активно обговорюють впровадження економічного бронювання для громадян. У Верховній Раді презентували три варіанти реалізації такого закону.
Про це повідомив народний депутат Дмитро Наталуха в ефірі телемарафону.
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Під час спеціальної зустрічі комітету депутати запропонували три основні концепції для економічного бронювання:
- сплата спеціального збору за бронювання працівників — 20 тисяч гривень щомісяця за кожного такого працівника;
- бронювання на підставі заробітної плати — не менше 35 тисяч гривень та 20 тисяч гривень військового збору;
- змішана модель бронювання.
Наталуха зазначив, що завдяки економічному бронюванню в державний бюджет можна буде залучити близько 200 млрд гривень на рік, які потім підуть на ЗСУ.
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