По каким признакам будут предоставлять экономическое бронирование в Украине

В Верховной Раде назвали три варианта реализации закона об экономическом бронировании
20 августа 2024 12:25
Верховная Рада. Иллюстративное фото: rada.gov.ua
В Украине активно обсуждается внедрение экономического бронирования для граждан. В Верховной Раде представили три варианта реализации такого закона.
Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Наталуха в эфире телемарафона.
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Во время специальной встречи комитета депутаты предложили три основных концепции экономического бронирования:
- уплата специального сбора за бронирование работников — 20 тысяч гривен ежемесячно за каждого такого работника;
- бронирование из заработной платы — не менее 35 тысяч гривен и 20 тысяч гривен военного сбора;
- смешанная модель бронирования.
Наталуха отметил, что благодаря экономическому бронированию в государственный бюджет можно будет привлечь около 200 млрд гривен в год, которые затем пойдут на ВСУ.
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