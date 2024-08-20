По каким признакам будут предоставлять экономическое бронирование в Украине

Верховная Рада. Иллюстративное фото: rada.gov.ua

В Украине активно обсуждается внедрение экономического бронирования для граждан. В Верховной Раде представили три варианта реализации такого закона.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Наталуха в эфире телемарафона.

Читайте также:

Экономическое бронирование в Украине

Во время специальной встречи комитета депутаты предложили три основных концепции экономического бронирования:

уплата специального сбора за бронирование работников — 20 тысяч гривен ежемесячно за каждого такого работника;

бронирование из заработной платы — не менее 35 тысяч гривен и 20 тысяч гривен военного сбора;

смешанная модель бронирования.

Наталуха отметил, что благодаря экономическому бронированию в государственный бюджет можно будет привлечь около 200 млрд гривен в год, которые затем пойдут на ВСУ.