У "Резерв" вийшло оновлення функції "Штрафи онлайн" — які можливості додали

У "Резерв+" оновили функцію зі сплати штрафів — що змінилося
У мобільному застосунку "Резерв+" презентували оновлення. Метою змін є вдосконалення функції "Штрафи онлайн".
Про це в четвер, 16 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Оновлення функції "Штрафи онлайн"
Завдяки оновленню в застосунку військовозобов'язані тепер мають більше можливостей зі сплати заборгованості в онлайн-режимі.
Що відтепер можна зробити онлайн у "Резерв+":
- завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
- завантажити або надіслати на e-mail файл нової постанови;
- переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.
Також у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.
Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася функція оформлення відстрочки для ще однієї категорії громадян. Йдеться про батьків, які утримують дітей з інвалідністю.
Також ми повідомляли, що 9 жовтня в "Резерв+" проводили планові технічні роботи. Через це впродовж шістьох годин застосунок не працював.
