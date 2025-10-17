У "Резерв" вийшло оновлення функції "Штрафи онлайн" — які можливості додали

Застосунок "Резерв+". Фото: rbc.ua

У мобільному застосунку "Резерв+" презентували оновлення. Метою змін є вдосконалення функції "Штрафи онлайн".

Про це в четвер, 16 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Оновлення функції "Штрафи онлайн"

Завдяки оновленню в застосунку військовозобов'язані тепер мають більше можливостей зі сплати заборгованості в онлайн-режимі.

Що відтепер можна зробити онлайн у "Резерв+":

завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;

завантажити або надіслати на e-mail файл нової постанови;

переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Також у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася функція оформлення відстрочки для ще однієї категорії громадян. Йдеться про батьків, які утримують дітей з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що 9 жовтня в "Резерв+" проводили планові технічні роботи. Через це впродовж шістьох годин застосунок не працював.