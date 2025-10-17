Відео
Україна
Військова економіка У "Резерв+" оновили функцію зі сплати штрафів — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 08:10
У "Резерв" вийшло оновлення функції "Штрафи онлайн" — які можливості додали
Застосунок "Резерв+". Фото: rbc.ua

У мобільному застосунку "Резерв+" презентували оновлення. Метою змін є вдосконалення функції "Штрафи онлайн".

Про це в четвер, 16 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Оновлення функції "Штрафи онлайн"

Завдяки оновленню в застосунку військовозобов'язані тепер мають більше можливостей зі сплати заборгованості в онлайн-режимі.

Що відтепер можна зробити онлайн у "Резерв+":

  • завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
  • завантажити або надіслати на e-mail файл нової постанови;
  • переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Також у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася функція оформлення відстрочки для ще однієї категорії громадян. Йдеться про батьків, які утримують дітей з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що 9 жовтня в "Резерв+" проводили планові технічні роботи. Через це впродовж шістьох годин застосунок не працював.

штраф додаток мобілізація військовозобов'язані резерв оновлення
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
