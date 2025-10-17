В "Резерв" вышло обновление функции "Штрафы онлайн" —какие возможности добавили

В "Резерв+" обновили функцию по уплате штрафов — что изменилось
В мобильном приложении "Резерв+" презентовали обновление. Целью изменений является совершенствование функции "Штрафы онлайн".
Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Обновление функции "Штрафы онлайн"
Благодаря обновлению в приложении военнообязанные теперь имеют больше возможностей по уплате задолженности в онлайн-режиме.
Что теперь можно сделать онлайн в "Резерв+":
- загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;
- загрузить или отправить на e-mail файл нового постановления;
- просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.
Также в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.
Напомним, в "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки для еще одной категории граждан. Речь идет о родителях, которые содержат детей с инвалидностью.
Также мы сообщали, что 9 октября в "Резерв+" проводили плановые технические работы. Из-за этого в течение шести часов приложение не работало.
