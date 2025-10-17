В "Резерв" вышло обновление функции "Штрафы онлайн" —какие возможности добавили

Приложение "Резерв+". Фото: rbc.ua

В мобильном приложении "Резерв+" презентовали обновление. Целью изменений является совершенствование функции "Штрафы онлайн".

Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Обновление функции "Штрафы онлайн"

Благодаря обновлению в приложении военнообязанные теперь имеют больше возможностей по уплате задолженности в онлайн-режиме.

Что теперь можно сделать онлайн в "Резерв+":

загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;

загрузить или отправить на e-mail файл нового постановления;

просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.

Также в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.

Напомним, в "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки для еще одной категории граждан. Речь идет о родителях, которые содержат детей с инвалидностью.

Также мы сообщали, что 9 октября в "Резерв+" проводили плановые технические работы. Из-за этого в течение шести часов приложение не работало.