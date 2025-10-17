Видео
Главная Военная экономика В "Резерв+" обновили функцию по уплате штрафов — что изменилось

В "Резерв+" обновили функцию по уплате штрафов — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 07:30
обновлено: 07:30
В "Резерв" вышло обновление функции "Штрафы онлайн" —какие возможности добавили
Приложение "Резерв+". Фото: rbc.ua

В мобильном приложении "Резерв+" презентовали обновление. Целью изменений является совершенствование функции "Штрафы онлайн".

Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Обновление функции "Штрафы онлайн"

Благодаря обновлению в приложении военнообязанные теперь имеют больше возможностей по уплате задолженности в онлайн-режиме.

Что теперь можно сделать онлайн в "Резерв+":

  • загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;
  • загрузить или отправить на e-mail файл нового постановления;
  • просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.

Также в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.

Напомним, в "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки для еще одной категории граждан. Речь идет о родителях, которые содержат детей с инвалидностью.

Также мы сообщали, что 9 октября в "Резерв+" проводили плановые технические работы. Из-за этого в течение шести часов приложение не работало.

штраф приложение мобилизация военнообязанные резерв обновления
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
