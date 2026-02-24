Відео
У Реєстру збитків для України подали вже понад 100 000 заяв, — Мудра

Дата публікації: 24 лютого 2026 07:30
Мудра заявила, що до Реєстру збитків для України подали 100 000 заяв
Ірина Мудра. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Міжнародний Реєстр збитків вже запрацював і приймає заяви. Наразі надійшло вже понад 100 тисяч заяв.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Мудра під час Justice Conference.

Що відомо про роботу Реєстру збитків

За словами Ірини Мудрої, станом на сьогодні у Реєстрі відкрито приблизно третину категорій збитків.

"Це чіткий сигнал, що ми лише на початку. На сьогодні відкрито приблизно третину категорій, водночас значна частина шкоди, втрати бізнесу, держави, екологічні збитки ще не охоплена повністю", — сказала заступниця керівника ОП.

Вона додала, що зараз триває робота над тим, щоб якнайшвидше всі категорії збитків, щоб "Реєстр відповідав реальному масштабу агресії".

Зазначимо, шо Реєстр збитків для України був створений у 2023 році. Основна мета механізму полягає у зборі та систематизації заяв про збитки, втрати або шкоду, завдані внаслідок російської агресії, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що у грудні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у грудні заявила, що Україна розширює міжнародний Реєстр збитків. Зокрема, з кінця року подавати заяви вже могли не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України.

Детальний розбір, що таке міжнародний Реєстр збитків, як працює і що він дає для України — читайте за цим посиланням.

