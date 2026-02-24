Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В ОП сказали, сколько заявлений уже подали Реестр убытков для Украины

В ОП сказали, сколько заявлений уже подали Реестр убытков для Украины

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 07:30
В Реестр убытков для Украины подали 100 000 заявлений, заявила Мудрая
Ирина Мудрая. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая заявила, что международный Реестр убытков уже заработал и принимает заявки. На данный момент поступило уже более 100 тысяч заявлений.

Как сообщает Новини.LIVE, она сказала об этом во время Justice Conference.

Реклама
Читайте также:

Что известно о работе Реестра убытков

По словам Ирины Мудрой, на сегодня в Реестре открыто примерно треть категорий убытков.

"Это четкий сигнал, что мы только в начале. На сегодня открыто примерно треть категорий, в то же время значительная часть ущерба, потери бизнеса, государства, экологические убытки еще не охвачена полностью", — сказала заместитель руководителя ОП.

Она добавила, что сейчас идет работа над тем, чтобы как можно быстрее все категории убытков, чтобы "Реестр отвечал реальному масштабу агрессии".

Отметим, что Реестр убытков для Украины был создан в 2023 году. Основная цель механизма заключается в сборе и систематизации заявлений об убытках, потери или ущерб, причиненные в результате российской агрессии, начиная с 24 февраля 2022 года.

Напомним, что в декабре премьер-министр Юлия Свириденко в декабре заявила, что Украина расширяет международный Реестр убытков. В частности, с конца года подавать заявления уже могли не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.

Детальный разбор, что такое международный Реестр убытков, как работает и что он дает для Украины — читайте по этой ссылке.

Офис президента убытки Украина обстрелы реестр война в Украине
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации