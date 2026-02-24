В Реестр убытков для Украины подали 100 000 заявлений, заявила Мудрая

Ирина Мудрая. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая заявила, что международный Реестр убытков уже заработал и принимает заявки. На данный момент поступило уже более 100 тысяч заявлений.

Как сообщает Новини.LIVE, она сказала об этом во время Justice Conference.

Что известно о работе Реестра убытков

По словам Ирины Мудрой, на сегодня в Реестре открыто примерно треть категорий убытков.

"Это четкий сигнал, что мы только в начале. На сегодня открыто примерно треть категорий, в то же время значительная часть ущерба, потери бизнеса, государства, экологические убытки еще не охвачена полностью", — сказала заместитель руководителя ОП.

Она добавила, что сейчас идет работа над тем, чтобы как можно быстрее все категории убытков, чтобы "Реестр отвечал реальному масштабу агрессии".

Отметим, что Реестр убытков для Украины был создан в 2023 году. Основная цель механизма заключается в сборе и систематизации заявлений об убытках, потери или ущерб, причиненные в результате российской агрессии, начиная с 24 февраля 2022 года.

Напомним, что в декабре премьер-министр Юлия Свириденко в декабре заявила, что Украина расширяет международный Реестр убытков. В частности, с конца года подавать заявления уже могли не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.

Детальный разбор, что такое международный Реестр убытков, как работает и что он дает для Украины — читайте по этой ссылке.