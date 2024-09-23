Чи є гроші на соцвиплати полоненим у бюджеті на 2025 рік — відповідь влади

Українські банкноти номіналом 100 та 200 гривень у руках. Фото: Google

В Україні щороку формують бюджет на різні потреби держави, зокрема і на соцвиплати полоненим. І в бюджеті на 2025 рік вже закладені гроші на соціальні виплати військовим та цивільним, які перебувають в полоні.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.

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"При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік", — повідомив Стельмах.

За його словами, робота з полоненими як військовими, так і цивільними — один із пріоритетних напрямків роботи Міністерства реінтеграції.

"У контексті загального бюджету на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вона займає близько 80% його бюджету", — уточнив він.

Стельмах підкреслив, що після реформи Мінреінтеграції рівень опіки над полоненими буде посилюватись.

В кінці в коментарі він ще раз наголосив, що як військовополонені, так і цивільні — будуть забезпечені усіма виплатами та пільгами.

"Крім того, наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які дві соцвиплати українці можуть отримувати одночасно. У більшості випадків люди знають лише про одну.