Есть ли деньги на соцвыплаты пленным в бюджете на 2025 год — ответ власти

В Минреинтеграции ответили, заложены ли деньги на соцвыплаты пленным в бюджете-2025
В Украине ежегодно формируют бюджет на разные нужды государства, в том числе и на соцвыплаты пленным. И в бюджете на 2025 год уже заложены деньги на социальные выплаты находящимся в плену военным и гражданским.
Об этом в комментарии "Укринформу" заявил временно исполняющий обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах.
Что сказал чиновник
"При Минреинтеграции создана комиссия по установлению факта пребывания в плену. После решения этой комиссии человек получает право на определенные социальные выплаты. Эта комиссия будет сохранена, и эти выплаты тоже будут сохранены. Они уже заложены в бюджете на 2025 год", — сообщил Стельмах.
По его словам, работа с пленными как военными, так и гражданскими — одно из приоритетных направлений работы Министерства реинтеграции.
"В контексте общего бюджета на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий она занимает около 80% его бюджета", — уточнил он.
Стельмах подчеркнул, что после реформы Минреинтеграции уровень опеки над пленными будет усиливаться.
В конце комментария он еще раз подчеркнул, что как военнопленные, так и гражданские — будут обеспечены всеми выплатами и льготами.
"Кроме того, наше министерство уже готовит проекты нормативно-правовой базы для расширения прав пленных", — резюмировал он.
Напомним, недавно мы писали о том, какие две соцвыплаты украинцы могут получать одновременно. В большинстве случаев люди знают только об одной.
Читайте Новини.LIVE!