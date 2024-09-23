Есть ли деньги на соцвыплаты пленным в бюджете на 2025 год — ответ власти

Украинские банкноты номиналом в 100 и 200 гривен в руках. Фото: Google

В Украине ежегодно формируют бюджет на разные нужды государства, в том числе и на соцвыплаты пленным. И в бюджете на 2025 год уже заложены деньги на социальные выплаты находящимся в плену военным и гражданским.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил временно исполняющий обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах.

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Что сказал чиновник

"При Минреинтеграции создана комиссия по установлению факта пребывания в плену. После решения этой комиссии человек получает право на определенные социальные выплаты. Эта комиссия будет сохранена, и эти выплаты тоже будут сохранены. Они уже заложены в бюджете на 2025 год", — сообщил Стельмах.

По его словам, работа с пленными как военными, так и гражданскими — одно из приоритетных направлений работы Министерства реинтеграции.

"В контексте общего бюджета на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий она занимает около 80% его бюджета", — уточнил он.

Стельмах подчеркнул, что после реформы Минреинтеграции уровень опеки над пленными будет усиливаться.

В конце комментария он еще раз подчеркнул, что как военнопленные, так и гражданские — будут обеспечены всеми выплатами и льготами.

"Кроме того, наше министерство уже готовит проекты нормативно-правовой базы для расширения прав пленных", — резюмировал он.

Напомним, недавно мы писали о том, какие две соцвыплаты украинцы могут получать одновременно. В большинстве случаев люди знают только об одной.