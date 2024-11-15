Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що для ЗСУ закупають роботизовані комплекси

Роботизовані комплекси. Фото: Міністерство оборони України

Для захисників України закуповують роботизовані комплекси. Такі інноваційні пристрої можуть допомогти бойовим підрозділам і зберегти життя воїнів.

Про це в четвер, 14 листопада, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Упродовж десятьох місяців поточного року Агенція оборонних відомств Міноборони уклала 16 контрактів на суму майже 300 мільйонів гривень. За ці кошти закупили декілька сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів.

"Важливо, що всі інноваційні розбробки українського походження. Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу Перемогу", — зазначив Умєров.

Нагадаємо, ексочільник "Азова" Максим Жорін вважає, що рекрутинг і мобілізація мають бути єдиною системою. Також він наголосив, що цивільне населення має проходити військову підготовку.

Раніше міністр оборони України повідомив, що мобілізація триватиме й у 2025 році. Це необхідно для задоволення потреб фронту та реалізації військової стратегії.