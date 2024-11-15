Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для ВСУ закупают роботизированные комплексы

Работизированные комплексы. Фото: Министерство обороны Украины

Для защитников Украины закупают роботизированные комплексы. Такие инновационные устройства могут помочь боевым подразделениям и сохранить жизнь воинов.

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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За десять месяцев текущего года Агентство оборонных ведомств Минобороны заключило 16 контрактов на сумму почти 300 миллионов гривен. За эти средства закупили несколько сотен разведывательно-ударных, логистических и других комплексов.

"Важно, что все инновационные разработки украинского происхождения. Работаем с отечественными разработчиками, чтобы современное вооружение как можно быстрее попадало на фронт и приближало нашу Победу", — отметил Умеров.

Напомним, экс-глава "Азова" Максим Жорин считает, что рекрутинг и мобилизация должны быть единой системой. Также он подчеркнул, что гражданское население должно проходить военную подготовку.

Ранее министр обороны Украины сообщил, что мобилизация будет продолжаться и в 2025 году. Это необходимо для удовлетворения потребностей фронта и реализации военной стратегии.