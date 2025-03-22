Німеччина розблокує виділення 3 млрд євро на допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: ОПУ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Крім того, цей закон дозволить розблокувати 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

Про це інформує видання NTV.

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Зазначається, що Штайнмаєр підписав закон, який практично скасовує правило "боргового гальма", що обмежувало державні витрати. Тепер його має опублікувати федеральний вісник законів.

Як пише NTV, витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила. Наголосимо, що це також розблокує виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

Відповідно до схваленого закону, протягом наступних 12 років на інвестиції в інфраструктуру може бути залучено 500 млрд євро. Федеральні землі мають використати 100 млрд євро для своєї інфраструктури. Водночас 300 млрд євро буде передано в розпорядження німецького уряду, а решту 100 млрд євро — для захисту клімату.

Нагадаємо, що 14 березня голова партії Християнсько-демократичний союз та майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майже всі країни НАТО, включно з Німеччиною, готові витрачати два відсотки валового внутрішнього продукту на оборону. Зараз питання в тому, як це реалізувати та започаткувати зміни.