Германия разблокирует выделение 3 млрд евро на помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: ОПУ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Кроме того, этот закон позволит разблокировать 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом информирует издание NTV.

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Отмечается, что Штайнмайер подписал закон, который практически отменяет правило "долгового тормоза", что ограничивало государственные расходы. Теперь его должен опубликовать федеральный вестник законов.

Как пишет NTV, расходы на оборону, разведслужбы и кибербезопасность, превышающие 1% ВВП, освободят от долгового правила. Отметим, что это также разблокирует выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Согласно одобренному закону, в течение следующих 12 лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено 500 млрд евро. Федеральные земли должны использовать 100 млрд евро для своей инфраструктуры. В то же время 300 млрд евро будет передано в распоряжение немецкого правительства, а остальные 100 млрд евро — для защиты климата.

Напомним, что 14 марта председатель партии Христианско-демократический союз и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал военную помощь Украине на 3 млрд евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все страны НАТО, включая Германию, готовы тратить два процента валового внутреннего продукта на оборону. Сейчас вопрос в том, как это реализовать и начать изменения.