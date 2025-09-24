Знаходження ТЦК на ТОТ не є причиною для унеможливлення бронювання, запевняє юрист

Працівники ТЦК оформлюють документи. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК

Як відомо, в Україні під час воєнного стану можливе бронювання працівників критичних підприємств. Але у деяких громадян їхній ТЦК може опинитись на тимчасово окупованій території й вони не знають, як тепер оформитись.

Цей нюанс розібрав юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

Як діяти, якщо ТЦК на ТОТ

За словами Топчія, місцеперебування ТЦК не є перешкодою для бронювання, якщо основні умови виконані. А вони ось такі:

перебування на військовому обліку: Працівник має бути зареєстрований на військовому обліку;

трудові відносини з критично важливими структурами: Працівник повинен перебувати в трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством або установою;

уточнення персональних даних: Військовозобов'язаний має своєчасно уточнити свої персональні дані відповідно до вимог законодавства;

відсутність розшуку: Працівник не повинен перебувати в розшуку за порушення правил військового обліку.

Юрист нагадує, що військовозобов'язаний, який залишив своє місце проживання, зобов'язаний протягом семи днів стати на облік в районному (міському) ТЦК за місцем перебування.

Несвоєчасне взяття на облік може призвести до порушення правил військового обліку та внесення особи до списку розшукуваних, що унеможливлює бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка саме частина заробітної плати враховується при оформленні бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна змінити бронювання на відстрочку.