Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка ТЦК на ТОТ — чи стане це перепоною для бронювання працівника

ТЦК на ТОТ — чи стане це перепоною для бронювання працівника

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 06:27
Знаходження ТЦК на ТОТ не є причиною для унеможливлення бронювання, запевняє юрист
Працівники ТЦК оформлюють документи. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК

Як відомо, в Україні під час воєнного стану можливе бронювання працівників критичних підприємств. Але у деяких громадян їхній ТЦК може опинитись на тимчасово окупованій території й вони не знають, як тепер оформитись.

Цей нюанс розібрав юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

Реклама
Читайте також:

Як діяти, якщо ТЦК на ТОТ

За словами Топчія, місцеперебування ТЦК не є перешкодою для бронювання, якщо основні умови виконані. А вони ось такі:

  • перебування на військовому обліку: Працівник має бути зареєстрований на військовому обліку;
  • трудові відносини з критично важливими структурами: Працівник повинен перебувати в трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством або установою;
  • уточнення персональних даних: Військовозобов'язаний має своєчасно уточнити свої персональні дані відповідно до вимог законодавства;
  • відсутність розшуку: Працівник не повинен перебувати в розшуку за порушення правил військового обліку.

Юрист нагадує, що військовозобов'язаний, який залишив своє місце проживання, зобов'язаний протягом семи днів стати на облік в районному (міському) ТЦК за місцем перебування. 

Несвоєчасне взяття на облік може призвести до порушення правил військового обліку та внесення особи до списку розшукуваних, що унеможливлює бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка саме частина заробітної плати враховується при оформленні бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна змінити бронювання на відстрочку.

військовий облік критична інфраструктура бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані ТОТ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації