Нахождение ТЦК на ВОТ не является причиной для предотвращения бронирования, уверяет юрист

Работники ТЦК оформляют документы. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК

Как известно, в Украине во время военного положения возможно бронирование работников критических предприятий. Но у некоторых граждан их ТЦК может оказаться на временно оккупированной территории и они не знают, как теперь оформиться.

Этот нюанс разобрал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

Как действовать, если ТЦК на ВОТ

По словам Топчия, местонахождение ТЦК не является препятствием для бронирования, если основные условия выполнены. А они вот такие:

пребывание на воинском учете: Работник должен быть зарегистрирован на воинском учете;

трудовые отношения с критически важными структурами: Работник должен находиться в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением;

уточнение персональных данных: Военнообязанный должен своевременно уточнить свои персональные данные в соответствии с требованиями законодательства;

отсутствие розыска: Работник не должен находиться в розыске за нарушение правил воинского учета.

Юрист напоминает, что военнообязанный, который оставил свое место жительства, обязан в течение семи дней стать на учет в районном (городском) ТЦК по месту пребывания.

Несвоевременная постановка на учет может привести к нарушению правил воинского учета и внесению лица в список разыскиваемых, что делает невозможным бронирование.

