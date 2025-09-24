Видео
ТЦК на ВОТ — станет ли это преградой для бронирования работника

ТЦК на ВОТ — станет ли это преградой для бронирования работника

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:27
Нахождение ТЦК на ВОТ не является причиной для предотвращения бронирования, уверяет юрист
Работники ТЦК оформляют документы. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК

Как известно, в Украине во время военного положения возможно бронирование работников критических предприятий. Но у некоторых граждан их ТЦК может оказаться на временно оккупированной территории и они не знают, как теперь оформиться.

Этот нюанс разобрал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

Читайте также:

Как действовать, если ТЦК на ВОТ

По словам Топчия, местонахождение ТЦК не является препятствием для бронирования, если основные условия выполнены. А они вот такие:

  • пребывание на воинском учете: Работник должен быть зарегистрирован на воинском учете;
  • трудовые отношения с критически важными структурами: Работник должен находиться в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением;
  • уточнение персональных данных: Военнообязанный должен своевременно уточнить свои персональные данные в соответствии с требованиями законодательства;
  • отсутствие розыска: Работник не должен находиться в розыске за нарушение правил воинского учета.

Юрист напоминает, что военнообязанный, который оставил свое место жительства, обязан в течение семи дней стать на учет в районном (городском) ТЦК по месту пребывания.

Несвоевременная постановка на учет может привести к нарушению правил воинского учета и внесению лица в список разыскиваемых, что делает невозможным бронирование.

Напомним, мы ранее писали о том, какая именно часть заработной платы учитывается при оформлении бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, как можно изменить бронирование на отсрочку.

военный учет критическая инфраструктура бронирование ТЦК и СП военнообязанные ВОТ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
