Нахождение ТЦК на ВОТ не является причиной для предотвращения бронирования, уверяет юрист

ТЦК на ВОТ — станет ли это преградой для бронирования работника
Как известно, в Украине во время военного положения возможно бронирование работников критических предприятий. Но у некоторых граждан их ТЦК может оказаться на временно оккупированной территории и они не знают, как теперь оформиться.
Как действовать, если ТЦК на ВОТ
По словам Топчия, местонахождение ТЦК не является препятствием для бронирования, если основные условия выполнены. А они вот такие:
- пребывание на воинском учете: Работник должен быть зарегистрирован на воинском учете;
- трудовые отношения с критически важными структурами: Работник должен находиться в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением;
- уточнение персональных данных: Военнообязанный должен своевременно уточнить свои персональные данные в соответствии с требованиями законодательства;
- отсутствие розыска: Работник не должен находиться в розыске за нарушение правил воинского учета.
Юрист напоминает, что военнообязанный, который оставил свое место жительства, обязан в течение семи дней стать на учет в районном (городском) ТЦК по месту пребывания.
Несвоевременная постановка на учет может привести к нарушению правил воинского учета и внесению лица в список разыскиваемых, что делает невозможным бронирование.
