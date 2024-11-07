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Ціна війни — скільки коштів витратила Україна на оборону

7 листопада 2024 18:46
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Військові витрати в Україні — скільки коштів спрямували на оборону з початку великої війни
Українські гривні. Фото: НБУ
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з державного та місцевих бюджетів було витрачено значні кошти на забезпечення обороноздатності країни. Фінансування війни здійснюється з різних джерел, деякі з яких не є офіційними. Багато витрат залишаються секретними через безпекові міркування, тому точні суми видатків залишаються невідомими.

Про витрати на повномасштабну війну в Україні розповідає видання The Page.

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Бюджет війни 

Військовий бюджет України формується з кількох ключових складових:

  • витрати державного бюджету;
  • витрати місцевих бюджетів;
  • донати від українців, іноземних громадян та бізнесу.

До цього також варто додати вартість техніки, озброєння та боєприпасів, що надаються Україні міжнародними партнерами.

Витрати на війну з держбюджету

Виділити точну суму витрат на війну з держбюджету складно, оскільки фінансування військових потреб часто включає різні компоненти. Зазвичай до військових витрат (зокрема, витрат сектору безпеки та оборони) відносять:

  • грошові виплати військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів;
  • закупівлю техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів та продуктів харчування;
  • медичне обслуговування та лікування;
  • інші витрати, необхідні для функціонування та підтримки діяльності відповідних державних органів і силових структур.

Ці витрати покриваються виключно за рахунок податкових надходжень, оскільки допомога від міжнародних партнерів не може бути спрямована на ці цілі.

Як зросли витрати на війну в Україні в 2024 році
Витрати на оборону в Україні. Джерело: The Page

У 1996 році військові витрати держбюджету України становили 1,4 млрд грн (0,82 млрд дол. за тодішнім курсом). У 2023 році на оборону було виділено 1,2 трлн грн, а фактичні витрати досягли майже двох трильйонів (52 млрд дол. за середнім курсом того року). 

Загальна сума військових витрат у 2022-2024 роках становить 5185 млрд грн, а на 2025 рік у бюджеті вже закладено 2223 млрд грн.

Витрати місцевих бюджетів

Витрати місцевих бюджетів на оборону переважно спрямовуються на закупівлю дронів, автомобілів та іншої техніки для передачі Силам оборони. За оцінками Комітету виборців України, у 2023 році лише обласні центри України витратили 19,5 млрд грн на підтримку ЗСУ, причому близько 40% цієї суми було виділено з бюджету Києва.

Станом на кінець жовтня 2024 року Київ виділив на допомогу військовим 8,6 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше порівняно з 2023 роком (7,5 млрд грн). Від громади столиці на фронт було відправлено близько 12 тис. БПЛА різних типів, а також понад 100 нових автомобілів, системи РЕБ, засоби зв'язку та інше важливе спорядження.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в травні 2024 року голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік.

Також ми писали, що за даними видання The Washington Post, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років. Держава-агресор має таку спроможність завдяки величезним доходам від продажу нафти та провалам у політиці західних санкцій.

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