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Цена войны — сколько средств потратила Украина на оборону

7 ноября 2024 18:46
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Военные расходы в Украине — сколько средств направили на оборону с начала войны
Украинские гривны. Фото: НБУ
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из государственного и местных бюджетов были израсходованы значительные средства на обеспечение обороноспособности страны. Финансирование войны осуществляется из разных источников, некоторые из которых не являются официальными. Многие расходы остаются секретными из-за соображений безопасности, поэтому точные суммы расходов остаются неизвестными.

О расходах на полномасштабную войну в Украине рассказывает издание The Page.

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Бюджет войны

Военный бюджет Украины формируется из нескольких ключевых составляющих:

  • расходы государственного бюджета;
  • расходы местных бюджетов;
  • донаты от украинцев, иностранных граждан и бизнеса.

К этому следует добавить стоимость техники, вооружения и боеприпасов, которые предоставляются Украине международными партнерами.

Расходы на войну из госбюджета

Выделить точную сумму расходов на войну из госбюджета сложно, поскольку финансирование военных нужд часто включает разные компоненты. Обычно к военным расходам (в частности, расходам сектора безопасности и обороны) относят:

  • денежные выплаты военнослужащим, работникам правоохранительных органов;
  • закупку техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов и продуктов питания;
  • медицинское обслуживание и лечение;
  • другие расходы, необходимые для функционирования и поддержания деятельности соответствующих государственных органов и силовых структур.

Эти расходы покрываются исключительно за счет налоговых поступлений, поскольку помощь от международных партнеров не может быть направлена на эти цели.

Как выросли расходы на войну в Украине в 2024 году
Расходы на оборону в Украине. Источник: The Page

В 1996 году военные расходы госбюджета Украины составляли 1,4 млрд грн (0,82 млрд долл. по тогдашнему курсу). В 2023 году на оборону было выделено 1,2 трлн грн, а фактические расходы достигли почти двух триллионов (52 млрд долл. по среднему курсу того года).

Общая сумма военных расходов в 2022-2024 годах составляет 5185 млрд грн, а на 2025 год в бюджете уже заложено 2223 млрд грн.

Расходы местных бюджетов

Расходы местных бюджетов на оборону в основном направляются на закупку дронов, автомобилей и другой техники для передачи Силам обороны. По оценкам Комитета избирателей Украины, в 2023 году только областные центры Украины потратили 19,5 млрд грн на поддержку ВСУ, причем около 40% этой суммы было выделено из бюджета Киева.

По состоянию на конец октября 2024 года Киев выделил на помощь военным 8,6 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом (7,5 млрд грн). От общины столицы на фронт было отправлено около 12 тыс. БПЛА разных типов, а также более 100 новых автомобилей, системы РЭБ, средства связи и другое важное снаряжение.

Что еще нужно знать

Напомним, в мае 2024 года председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год.

Также мы писали, что, по данным издания The Washington Post, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет. Государство-агрессор имеет такую возможность благодаря огромным доходам от продажи нефти и провалам в политике западных санкций.

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