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Цифровізація війська — навіщо потрібне ДП "Цифрова Армія"

26 лютого 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Які функції виконуватиме державне підприємство "Цифрова Армія"
Військовий керує дроном. Фото: Міністерство оборони України
Артем Кругленко - Редактор

Державне підприємство "Цифрова Армія", яке створили при Міністерстві оборони України, відповідатиме за сталий стратегічний розвиток цифрових спроможностей Сил оборони України. Йдеться про кооперацію із приватним сектором та співпрацю з міжнародними інституціями у сфері цифрових військових інновацій.

Про це у вівторок, 25 лютого, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Створення "Цифрової Армії"

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за минулий рік військо значно цифровізувалося — для того, щоб розвиватися ще швидше й відкривати нові можливості, створили "Цифрову Армію". Це державне підприємство допоможе ефективно взаємодіяти з приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід нашим продуктам на міжнародний ринок.

Переваги створення "Цифрової Армії"

Для військових:

  • проєкти від військових частин, наприклад Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці із приватним сектором;
  • військові розробники матимуть додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Для цивільних: 

  • подальший розвиток продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони;
  • можливість долучитись до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди ДП "Цифрова Армія".

Для бізнесів: 

  • продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони.

"ДП "Цифрова Армія" стане містком між державою та приватним сектором. Це допоможе істотно прискорити впровадження інновацій, які можуть значно підвищити ефективність роботи бойових підрозділів. Плануємо залучати у свою команду найкращих цивільних та військових фахівців", — зазначає директор держпідприємства Ірина Кваскова.

Нагадаємо, на початку січня Кабмін підтримав запуск проєкту "Звіт про ураження". Це потрібно для цифровізації та впорядкування звітності про результати бойових дій у війську.

Також ми повідомляли, що в "Резерв" нещодавно з'явилася нова послуга. Відтепер українці можуть оформлювати в застосунку електронне направленння на ВЛК.

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