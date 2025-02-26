Які функції виконуватиме державне підприємство "Цифрова Армія"

Військовий керує дроном. Фото: Міністерство оборони України

Державне підприємство "Цифрова Армія", яке створили при Міністерстві оборони України, відповідатиме за сталий стратегічний розвиток цифрових спроможностей Сил оборони України. Йдеться про кооперацію із приватним сектором та співпрацю з міжнародними інституціями у сфері цифрових військових інновацій.

Про це у вівторок, 25 лютого, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Створення "Цифрової Армії"

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за минулий рік військо значно цифровізувалося — для того, щоб розвиватися ще швидше й відкривати нові можливості, створили "Цифрову Армію". Це державне підприємство допоможе ефективно взаємодіяти з приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід нашим продуктам на міжнародний ринок.

Переваги створення "Цифрової Армії"

Для військових:

проєкти від військових частин, наприклад Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці із приватним сектором;

військові розробники матимуть додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Для цивільних:

подальший розвиток продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони;

можливість долучитись до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди ДП "Цифрова Армія".

Для бізнесів:

продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони.

"ДП "Цифрова Армія" стане містком між державою та приватним сектором. Це допоможе істотно прискорити впровадження інновацій, які можуть значно підвищити ефективність роботи бойових підрозділів. Плануємо залучати у свою команду найкращих цивільних та військових фахівців", — зазначає директор держпідприємства Ірина Кваскова.

Нагадаємо, на початку січня Кабмін підтримав запуск проєкту "Звіт про ураження". Це потрібно для цифровізації та впорядкування звітності про результати бойових дій у війську.

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