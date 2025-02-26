Какие функции будет выполнять государственное предприятие "Цифровая Армия"

Цифровизация войска — зачем нужно ГП "Цифровая Армия"
Государственное предприятие "Цифровая Армия", которое создали при Министерстве обороны Украины будет отвечать за устойчивое стратегическое развитие цифровых возможностей Сил обороны Украины. Речь идет о кооперации с частным сектором и сотрудничестве с международными институтами в сфере цифровых военных инноваций.
Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Создание "Цифровой армии"
По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, за прошлый год войско значительно цифровизировалось — для того, чтобы развиваться еще быстрее и открывать новые возможности, создали "Цифровую Армию". Это государственное предприятие поможет эффективно взаимодействовать с частным сектором в Украине и за рубежом, государственными агентствами по всему миру, а также даст выход нашим продуктам на международный рынок.
Преимущества создания "Цифровой Армии"
Для военных:
- проекты от военных частей, например Центра инноваций и развития оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором;
- военные разработчики будут иметь дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.
Для гражданских:
- дальнейшее развитие продуктов, которые обеспечивают скорость и удобство решения вопросов военного учета, в частности отсрочек или поиска вакансий в Силах обороны;
- возможность приобщиться к разработке и внедрению оборонных инноваций в составе команды ГП "Цифровая Армия".
Для бизнесов:
- продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны.
"ГП "Цифровая Армия" станет мостиком между государством и частным сектором. Это поможет существенно ускорить внедрение инноваций, которые могут значительно повысить эффективность работы боевых подразделений. Планируем привлекать в свою команду лучших гражданских и военных специалистов", — отмечает директор госпредприятия Ирина Кваскова.
Напомним, в начале января Кабмин поддержал запуск проекта "Звіт про ураження". Это нужно для цифровизации и упорядочения отчетности о результатах боевых действий в армии.
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