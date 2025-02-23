Заморожені активи РФ — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що заморожені українські активи — це гроші лише України. Однак він готовий обговорювати варіант угоди з США.

Про це глава держави сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Заморожені російські активи

"Заморожені російські активи — це наші гроші. Саме наші, а не наші з партнерами", — сказав президент.

Водночас він заявив, що готовий обговорювати варіант угоди з США, в якій внески у фонд складаються як 50 на 50.

"Я вважаю, що це чесно. І далі ми можемо вкладати, безумовно, гроші від заморожених російських активів. І це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть закупити зброю для України коштом активів РФ.

Також ми писали, що в НАБУ назвали вартість активів, на які наклали арешт у 2024 році. Йдеться про справи корупціонерів, які перебувають на етапі судового розгляду.