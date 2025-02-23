Заморожені активи РФ — Зеленський зробив заяву

Це наші гроші — Зеленський висловився про заморожені активи РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що заморожені українські активи — це гроші лише України. Однак він готовий обговорювати варіант угоди з США.
Про це глава держави сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".
Заморожені російські активи
"Заморожені російські активи — це наші гроші. Саме наші, а не наші з партнерами", — сказав президент.
Водночас він заявив, що готовий обговорювати варіант угоди з США, в якій внески у фонд складаються як 50 на 50.
"Я вважаю, що це чесно. І далі ми можемо вкладати, безумовно, гроші від заморожених російських активів. І це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть закупити зброю для України коштом активів РФ.
Також ми писали, що в НАБУ назвали вартість активів, на які наклали арешт у 2024 році. Йдеться про справи корупціонерів, які перебувають на етапі судового розгляду.
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