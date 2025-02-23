Замороженные активы РФ — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что замороженные украинские активы — это деньги только Украины. Однако он готов обсуждать вариант соглашения с США.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Замороженные российские активы

"Замороженные российские активы — это наши деньги. Именно наши, а не наши с партнерами", — сказал Президент.

В то же время он заявил, что готов обсуждать вариант соглашения с США, в котором взносы в фонд состоят как 50 на 50.

"Я считаю, что это честно. И дальше мы можем вкладывать, безусловно, деньги от замороженных российских активов. И это наши деньги. Именно наши. Не с партнерами. А чисто украинские деньги", — сказал Зеленский.

Напомним, недавно спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США хотят закупить оружие для Украины за счет активов РФ.

Также мы писали, что в НАБУ назвали стоимость активов, на которые наложили арест в 2024 году. Речь идет о делах коррупционеров, которые находятся на этапе судебного разбирательства.