Тимчасово непридатні — що вони отримають в серпні

Тимчасово непридатні — що вони отримають в серпні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 05:57
Виплати в ЗСУ серпень 2025 - виплати тимчасово непридатним військовим у розпорядженні
Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Поранені військовослужбовці, які після поранення отримали за підсумками військово-лікарської комісії статус "тимчасово непридатний", переводять у розпорядження командування. Після двох місяців перебування у розпорядженні для цих військових змінюється розмір грошового забезпечення.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Читайте також:

Тимчасова непридатність в армії

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранення і були визнані на військово-лікарській комісії тимчасово непридатними до військової служби, повинні пройти переогляд через 6-12 місяців після попередньої ВЛК.

Відповідно зміниться і грошове забезпечення таких військовослужбовців.

Гроші для тимчасово непридатних військових

Ці військові на увесь час тимчасової непридатності виводяться у розпорядження командування.

Після того, як тимчасово непридатний військовослужбовець пробуде у розпорядженні не менше двох місяців, для нього починає діяти нова норма грошового забезпечення, яка стосується саме тимчасово непридатних.

Згідно із цією нормою, щомісячна виплата для таких військових становитиме аж до зміни статусу 20 100 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких числах військовослужбовцям ЗСУ нарахують "бойові" у серпні.

Додамо, ми повідомляли про те, з чого складається дохід та винагороди військовослужбовців української армії.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
