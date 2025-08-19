Видео
Временно непригодные — что они получат в августе

Временно непригодные — что они получат в августе

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 05:57
Выплаты в ВСУ август 2025 - выплаты временно непригодным военным в распоряжении
Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Раненые военнослужащие, которые после ранения получили по итогам военно-врачебной комиссии статус "временно непригоден", переводятся в распоряжение командования. После двух месяцев пребывания в распоряжении для этих военных меняется размер денежного обеспечения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Временная непригодность в армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения и были признаны на военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе, должны пройти переосвидетельствование через 6-12 месяцев после предыдущей ВВК.

Соответственно изменится и денежное обеспечение таких военнослужащих.

Деньги для временно непригодных военных

Эти военные на все время временной непригодности выводятся в распоряжение командования.

После того, как временно непригодный военнослужащий пробудет в распоряжении не менее двух месяцев, для него начинает действовать новая норма денежного обеспечения, которая касается именно временно непригодных.

Согласно этой норме, ежемесячная выплата для таких военных будет составлять вплоть до изменения статуса 20 100 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких числах военнослужащим ВСУ начислят "боевые" в августе.

Добавим, мы сообщали о том, из чего состоит доход и вознаграждения военнослужащих украинской армии.

выплаты ВСУ военные военнослужащие временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
