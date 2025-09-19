Штраф від ТЦК - чому можуть оштрафувати людину на обліку

Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою, став на військовий облік на новому місці, але усе одно був оштрафований, це може бути помилкою оператора ТЦК. У такому випадку громадянину треба звернутися до центру комплектування і попросити виправити ситуацію.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Чому ВПО, ставши на облік, все одно був оштрафований

Після початку повномасштабної війни в Україні з’явилася нова категорія громадян – ВПО, внутрішньо переміщені особи.

ВПО після переїзду на нове місце проживання мають зобов’язання стати на військовий облік. Якщо вони цього не зроблять, на них може бути накладений штраф ТЦК.

Але іноді трапляються такі випадки, коли внутрішньо переміщена особа стала на облік, та все одно була оштрафована. В Міноборони пояснили, чому таке трапляється.

"Найімовірніша причина — оператор ТЦК та СП не встиг внести дані про ваш статус в реєстр військовозобов’язаних, призовників і резервістів", — йдеться у повідомленні військового відомства.

Як виправити ситуацію із некоректним штрафом

Це, пояснили у Міноборони, може бути пов'язано із великим робочим навантаженням.

"Радимо звернутися до свого ТЦК та СП, пояснити ситуацію та попросити виправити помилку", — наголосили у військовому відомстві.

Додамо, що ВПО, як і будь-які інші військовозобов’язані громадяни, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

