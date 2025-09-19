Штраф от ТЦК - почему могут оштрафовать человека на учете

Сотрудники ТЦК. Фото: УНІАН

Если военнообязанный гражданин, который является внутренне перемещенным лицом, стал на воинский учет на новом месте, но все равно был оштрафован, это может быть ошибкой оператора ТЦК. В таком случае гражданину нужно обратиться в центр комплектования и попросить исправить ситуацию.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Почему ВПЛ, став на учет, все равно был оштрафован

После начала полномасштабной войны в Украине появилась новая категория граждан — ВПЛ, внутренне перемещенные лица.

ВПЛ после переезда на новое место жительства имеют обязательства стать на воинский учет. Если они этого не сделают, на них может быть наложен штраф ТЦК.

Но иногда бывают такие случаи, когда внутренне перемещенное лицо стало на учет, и все равно было оштрафовано. В Минобороны объяснили, почему такое случается.

"Наиболее вероятная причина - оператор ТЦК и СП не успел внести данные о вашем статусе в реестр военнообязанных, призывников и резервистов", — говорится в сообщении военного ведомства.

Как исправить ситуацию с некорректным штрафом

Это, пояснили в Минобороны, может быть связано с большой рабочей нагрузкой.

"Советуем обратиться к своему ТЦК и СП, объяснить ситуацию и попросить исправить ошибку", — отметили в военном ведомстве.

Добавим, что ВПЛ, как и любые другие военнообязанные граждане, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

