Витрати на російських полонених — дані Рахункової палати

Російські полонені. Ілюстративне фото: Медуза

Кількість російських військовополонених в Україні постійно зростає. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на їхнє утримання вже витратили понад 290 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати у п'ятницю, 27 грудня.

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З березня 2022 року в Україні створили чотири табори для утримання військовополонених, а також додатково організували їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у понад 50 дільниць, які створені в установах відбування покарань.

"На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 мільйонів гривень. Значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста", — уточнили в Рахунковій палаті.

Після проведення аудиту Рахункова палата надала рекомендації, що дозволять посилити контроль і підзвітність від Мін’юсту, забезпечити окремий облік витрат на утримання військовополонених та прозорість використання коштів.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї підтвердила взяття в полон Україною першого солдата КНДР в Курській області.

Згодом Yonhap News повідомило, що поранений військовополонений кореєць помер через погіршення стану здоров’я. Його травми та поранення були несумісні з життям.