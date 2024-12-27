Расходы на российских пленных - данные Счетной палаты

Российские пленные. Иллюстративное фото: Медуза

Количество российских военнопленных в Украине постоянно растет. Всего с начала полномасштабного вторжения на их содержание уже потратили более 290 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты в п'пятницу, 27 декабря.

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Стоимость содержания российских пленных

С марта 2022 года в Украине создали четыре лагеря для содержания военнопленных, а также дополнительно организовали их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более 50 участках, которые созданы в учреждениях отбывания наказаний.

"На указанные цели непосредственно направили 294,2 миллиона гривен. Значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных предоставили благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста", — уточнили в Счетной палате.

После проведения аудита Счетная палата предоставила рекомендации, которые позволят усилить контроль и подотчетность от Минюста, обеспечить отдельный учет расходов на содержание военнопленных и прозрачность использования средств.

Напомним, разведка Южной Кореи подтвердила взятие в плен Украиной первого солдата КНДР в Курской области.

Впоследствии Yonhap News сообщило, что раненый военнопленный кореец умер из-за ухудшения состояния здоровья. Его травмы и ранения были несовместимы с жизнью.