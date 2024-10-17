Сплата військового збору для ФОП — коли та в якому розмірі

Українські гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект №11416-д про сплату військового збору для ФОП. Це означає, що скоріше за все в найближчі дні, документ потрапить на підписання до президента Володимира Зеленського і закон набуде чинності.

Що зміниться і коли різні групи ФОП почнуть сплачувати військовий збір, розповіли податкові консультанти на платформі TAXER.

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Консультанти повідомили, що підприємцям на спрощеній системі оподаткування буде нараховуватися військовий збір вже з жовтня.

Зміни для 1-2 груп ФОП:

розмір військового збору складатиме 10% від мінімальної заробітної плати на січень поточного року (у 2024 році це 710 грн, а в 2025 році — 800 грн);

сплата буде відбуватися щомісяця, одночасно з єдиним податком. Наприклад, за жовтень потрібно сплатити до 20 жовтня (терміни можуть змінюватися залежно від дати, коли закон набере чинності);

звітність за військовим збором подаватиметься в межах річної декларації.

Зміни для 3 групи ФОП:

розмір військового збору складатиме 1% від отриманого доходу;

розрахунок здійснюватиметься на основі доходу, отриманого починаючи з 1 жовтня;

сплачувати збір потрібно раз на квартал у ті самі строки, що й єдиний податок. Вперше сплатити необхідно буде до 19 лютого 2025 року;

звітність подаватиметься у звичайній декларації платника єдиного податку.

"Схоже, військовий збір буде адмініструватись майже так само, як і єдиний податок — у ті ж терміни та з використанням тих самих форм звітності. Однак, сплата здійснюватиметься на окремі спеціальні рахунки", — резюмували податкові консультанти.

Нагадаємо, що з наступного року Фізособи-підприємці (ФОП) будуть змушені платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Тобто очікується повернення країни на довоєнну систему оподаткування.

Також нещодавно ми писали, що за перші вісім місяців 2024 року в Україні зареєстровано майже 194 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Понад 12 тисяч нових бізнесів було започатковано на Одещині.