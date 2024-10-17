Сплата військового збору для ФОП — коли та в якому розмірі

Стало відомо, коли ФОП почнуть платити військовий збір і в якому обсязі
Нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект №11416-д про сплату військового збору для ФОП. Це означає, що скоріше за все в найближчі дні, документ потрапить на підписання до президента Володимира Зеленського і закон набуде чинності.
Що зміниться і коли різні групи ФОП почнуть сплачувати військовий збір, розповіли податкові консультанти на платформі TAXER.
Які будуть зміни та скільки сплачуватимуть ФОПи
Консультанти повідомили, що підприємцям на спрощеній системі оподаткування буде нараховуватися військовий збір вже з жовтня.
Зміни для 1-2 груп ФОП:
- розмір військового збору складатиме 10% від мінімальної заробітної плати на січень поточного року (у 2024 році це 710 грн, а в 2025 році — 800 грн);
- сплата буде відбуватися щомісяця, одночасно з єдиним податком. Наприклад, за жовтень потрібно сплатити до 20 жовтня (терміни можуть змінюватися залежно від дати, коли закон набере чинності);
- звітність за військовим збором подаватиметься в межах річної декларації.
Зміни для 3 групи ФОП:
- розмір військового збору складатиме 1% від отриманого доходу;
- розрахунок здійснюватиметься на основі доходу, отриманого починаючи з 1 жовтня;
- сплачувати збір потрібно раз на квартал у ті самі строки, що й єдиний податок. Вперше сплатити необхідно буде до 19 лютого 2025 року;
- звітність подаватиметься у звичайній декларації платника єдиного податку.
"Схоже, військовий збір буде адмініструватись майже так само, як і єдиний податок — у ті ж терміни та з використанням тих самих форм звітності. Однак, сплата здійснюватиметься на окремі спеціальні рахунки", — резюмували податкові консультанти.
Нагадаємо, що з наступного року Фізособи-підприємці (ФОП) будуть змушені платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Тобто очікується повернення країни на довоєнну систему оподаткування.
Також нещодавно ми писали, що за перші вісім місяців 2024 року в Україні зареєстровано майже 194 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Понад 12 тисяч нових бізнесів було започатковано на Одещині.
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