Оплата военного сбора для ФЛП — когда и в каком размере

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №11416-д об уплате военного сбора для ФЛП. Это означает, что, скорее всего, в ближайшие дни документ попадет на подписание к президенту Владимиру Зеленскому и закон вступит в силу.

Что изменится и когда разные группы ФЛП начнут платить военный сбор, рассказали налоговые консультанты на платформе TAXER.

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Консультанты сообщили, что предпринимателям на упрощенной системе налогообложения будет начисляться военный сбор уже с октября.

Изменения для 1-2 группы ФЛП:

размер военного сбора составит 10% от минимальной заработной платы на январь текущего года (в 2024 году это 710 грн, а в 2025 году — 800 грн);

уплата будет производиться ежемесячно, одновременно с единым налогом. Например, за октябрь нужно уплатить до 20 октября (сроки могут изменяться в зависимости от даты, когда закон вступит в силу);

отчетность по военному сбору будет подаваться в пределах годовой декларации.

Изменения для 3 группы ФЛП:

размер военного сбора составит 1% от полученного дохода;

расчет будет производиться на основе дохода, полученного начиная с 1 октября;

платить сбор нужно раз в квартал в те же сроки, что и единый налог. В первый раз уплатить нужно будет до 19 февраля 2025 года;

отчетность будет подаваться в обычной декларации плательщика единого налога.

"Похоже, военный сбор будет администрироваться почти так же, как и единый налог — в те же сроки и с использованием тех же форм отчетности. Однако уплата будет производиться на отдельные специальные счета", — резюмировали налоговые консультанты.

Напомним, что со следующего года Физлица-предприниматели (ФЛП) будут вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ). То есть ожидается возвращение страны в довоенную систему налогообложения.

Также недавно мы писали, что за первые восемь месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано почти 194 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Более 12 тысяч новых бизнесов было начато в Одесской области.