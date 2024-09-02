В Україні зростає число працевлаштованих громадян

Працівник та начальник. Ілюстративне фото: www.istockphoto.com

В Україні спостерігається зростання числа працевлаштованих громадян, незважаючи на загальну втому та напруженість, викликані війною. Зокрема, така динаміка може позитивно вплинути на рішення українців, які зараз за кордоном.

Про це повідомляє дослідницька компанія Gradus Research, яка провела 10-ту хвилю дослідження.

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Кількість працевлаштованих та доходи зростають

Згідно опитуванню, наразі все більше українців мають роботу і працюють повний або частковий робочий день. Зокрема, 69% опитаних підтверджують це, порівняно з 62% у грудні 2023 року.

Для порівняння: найнижчий рівень зайнятості був у березні 2022 року і становив 24% опитаних. З того часу він поступово зростає.

Дослід рівня працевлаштованості. Фото: Gradus Research

Крім того, порівняно з довоєнним періодом зарплати українців зросли. Це відзначає значно більше респондентів (56%), ніж у попередніх етапах дослідження.

Так, наприклад, у грудні 2023 року лише 15% опитаних українців повідомили про збільшення доходу.

Дослід рівня зарплати. Фото: Gradus Research

"Факти збільшення рівня працевлаштованості та доходів можуть позитивно впливати на рішення зворотньої міграції українців за кордоном. Наявність роботи є одним з ключових факторів повернення. Бачимо серед результатів і зростання намірів залишатися в Україні у разі загострення ситуації. Зараз переважна більшість (62%) опитаних українців не планують переміщатися за таких обставин", — зазначила засновник і директор дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

За її словами, це важливий індикатор того, що поліпшення економічних умов може змінювати ситуацію на краще, навіть якщо безпекові загрози залишаються.