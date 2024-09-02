В Украине растет число трудоустроенных граждан

Работник и начальник. Иллюстративное фото: www.istockphoto.com

В Украине наблюдается рост числа трудоустроенных граждан, несмотря на всеобщую усталость и напряженность, вызванные войной. Такая динамика может положительно повлиять на решения украинцев, которые сейчас за рубежом.

Об этом сообщает исследовательская компания Gradus Research, которая провела 10-ю волну исследования.

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Количество трудоустроенных и доходы возрастают

Согласно опросу, все больше украинцев имеют работу и работают по графику полной или частичной занятости. В частности, 69% опрошенных подтверждают это по сравнению с 62% в декабре 2023 года.

Для сравнения: самый низкий уровень занятости был в марте 2022 года и составил 24% опрошенных. С этого времени он постепенно растет.

Исследование уровня трудоустройства. Фото: Gradus Research

Кроме того, по сравнению с довоенным периодом зарплаты украинцев выросли. Это отмечает гораздо больше респондентов (56%), чем в предыдущих этапах исследования.

Так, например, в декабре 2023 только 15% опрошенных украинцев сообщили об увеличении дохода.

Исследование уровня зарплаты. Фото: Gradus Research

"Факты увеличения уровня трудоустройства и доходов могут положительно влиять на решение обратной миграции украинцев за рубежом. Наличие работы является одним из ключевых факторов возвращения. Видим среди результатов и рост намерений оставаться в Украине в случае обострения ситуации. Сейчас подавляющее большинство (62%) опрошенных украинцев не планируют перемещаться при таких обстоятельствах", — отметила основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

По ее словам, это важный индикатор того, что улучшение экономических условий может изменять ситуацию к лучшему, даже если угрозы безопасности остаются.