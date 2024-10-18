Скільки та які бронемашини Росія втратила в Україні з початку війни та скільки вони коштують

Знищені російські бронемашини. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна — це не лише битви на полі бою, а й економіка, яка часто стає ключовим фактором, що визначає перевагу однієї зі сторін. Кожна одиниця зброї, техніки, кожна ракета коштують значні суми. Росія втратила в Україні тисячі бронемашин, вартість яких подекуди обчислюється мільйонами доларів. Ця техніка або повністю знищена, або пошкоджена, або захоплена українськими військовими.

Новини.LIVE розповідають, скільки та які бронемашини Росія втратила в Україні з початку війни та яка їх вартість.

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Кількість та ціна бронемашин

Інформацію про технічні характеристики російських бронемашин та їх вартість ми брали з відкритих джерел. Дані про типи знищеної техніки, а також її кількість ми брали з нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryxspioenkop. У цьому матеріалі ми зібрали бойові броньовані машини, про бойові машини піхоти, які втратила Росія, ми розкажемо у наступному матеріалі.

Скільки бронемашин Росія втратила в Україні з початку війни. Інфографіка: Новини.LIVE

БМПТ "Термінатор"

Бойова машина підтримки танків "Термінатор" розроблена для підтримки танкових підрозділів. Її основне завдання — знищення протитанкових засобів супротивника, включаючи живу силу, озброєну гранатометами, протитанковими комплексами та стрілецькою зброєю. Крім того, машина здатна вражати на ходу або з місця різні броньовані та зміцнені цілі, такі як танки, БМП, доти та дзоти.

Розробка Термінатора почалася ще в Радянському Союзі, а завершилася вже в Росії. Машина побудована на базі танка Т-90, проте замість танкової гармати вона оснащена протипіхотним озброєнням: спареною 30-мм автоматичною гарматою, курсовим кулеметом та двома 30-мм автоматичними гранатометами. Крім того, на "Термінаторі" встановлено чотири протитанкові ракети "Атака-Т".

Приблизна ціна: 2 млн доларів.

Кількість знищених одиниць: 3

Втрати Росії: 6 млн доларів.

БМПТ "Термінатор". Фото: РосЗМІ

БРМ-1К

БРМ-1К — це броньована самохідна гусенична машина, розроблена для ведення розвідки на полі бою. Її створили на базі БМП-1 на початку 1970-х років у конструкторському бюро Челябінського тракторного заводу. Машина призначалася для розвідки на користь сухопутних військ і розроблялася як заміна легкому плаваючому танку ПТ-76 у розвідувальних підрозділах.

Основне озброєння БРМ-1К — 73-мм напівавтоматична гармата 2А28 "Грім", боєзапас якої включає 20 реактивних протитанкових снарядів. Також машина оснащена спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ зі стрічковим живленням та боєзапасом на 2 тисячі набоїв.

Приблизна ціна: 50 тис. доларів.

Кількість знищених одиниць: 33

Втрати Росії: 1 млн 650 тис. доларів.

Броньована гусенична машина БРМ-1К. Фото: x.com

БРДМ-2

БРДМ-2 серійно випускалася з 1963 по 1982 рік на автомобільному заводі Горького (Нижній Новгород), а потім з 1982 по 1989 рік на Арзамаському машинобудівному заводі. Виробництво також велося за ліцензією у Польщі, Чехословаччині та Югославії. Порівняно із сучасними бронемашинами, БРДМ-2 має відносно низький рівень захисту — її броня здатна протистояти лише кулям стрілецької зброї та уламкам. Однак головною особливістю машини є її висока прохідність. Крім повнопривідного шасі з регульованим тиском у шинах, вона оснащена спеціальними висувними колесами в середній частині корпусу, що дозволяє долати рови та траншеї.

Озброєння БРДМ-2 включає спарену установку 14,5-мм кулемету КПВТ та 7,62-мм ПКТ. КПВТ призначений для знищення легкоброньованої та неброньованої техніки, його боєкомплект складає 500 набоїв у 10 стрічках. Кулемет ПКТ призначений для ураження живої сили та вогневих засобів противника, з боєзапасом у 2000 набоїв у 8 стрічках.

Приблизна ціна: 50 тис. доларів.

Кількість знищених одиниць: 16

Втрати Росії: 800 тис. доларів.

Броньована машина БРДМ-2. Фото:

МТ-ЛБ (та модифікації)

МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований) — радянська бойова машина універсального призначення. Вона була розроблена для транспортування людей та вантажів, а також активно використовується як артилерійський тягач. У деяких підрозділах її застосовують для перевезення особового складу моторизованих стрілецьких військ.

Машина була прийнята на озброєння у 1964 році та вироблялася на Харківському тракторному заводі. МТ-ЛБ використовувався радянськими військами в Афганістані, а після розпаду СРСР брав участь практично у всіх великих збройних конфліктах на пострадянському просторі. У значних кількостях він постачався союзникам СРСР та нейтральним країнам, беручи участь у різних регіональних конфліктах. МТ-ЛБ також є базою для ряду спеціалізованих машин, а його шасі використовується в цивільних всюдиходах.

Приблизна ціна: 60 тис. доларів.

Кількість знищених одиниць: 1 303

Втрати Росії: 78 млн 180 тис. доларів.

Багатоцільовий транспортер-тягач МТ-ЛБ. Фото: mil.in.ua

Невідомі та штучні бойові броньовані машини

278 знищених російських бойових броньованих машин не вдалося ідентифікувати або вони були штучними екземплярами. Ми порахували їх вартість за медіанною ціною у 55 тисяч доларів за одиницю. Внаслідок втрати Росії за цими бронемашинами склали 15 млн 279 тис. доларів.

Таким чином загальні приблизні втрати росіян у бойових броньованих машинах склали: 101 млн 909 тис. доларів.

Нагадаємо, ми порахували скільки коштують знищені з початку війни російські танки. Техніка була або повністю виведена з ладу, або підбита, або захоплена воїнами ЗСУ.

Також ми писали, скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України з початку війни. З 24 лютого 2022 року російські війська випустили по українським містам 9 627 ракет, з яких вдалося збити 2 429.