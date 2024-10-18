Скільки та які бронемашини Росія втратила в Україні з початку війни та скільки вони коштують

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини
Війна — це не лише битви на полі бою, а й економіка, яка часто стає ключовим фактором, що визначає перевагу однієї зі сторін. Кожна одиниця зброї, техніки, кожна ракета коштують значні суми. Росія втратила в Україні тисячі бронемашин, вартість яких подекуди обчислюється мільйонами доларів. Ця техніка або повністю знищена, або пошкоджена, або захоплена українськими військовими.
Новини.LIVE розповідають, скільки та які бронемашини Росія втратила в Україні з початку війни та яка їх вартість.
Кількість та ціна бронемашин
Інформацію про технічні характеристики російських бронемашин та їх вартість ми брали з відкритих джерел. Дані про типи знищеної техніки, а також її кількість ми брали з нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryxspioenkop. У цьому матеріалі ми зібрали бойові броньовані машини, про бойові машини піхоти, які втратила Росія, ми розкажемо у наступному матеріалі.
БМПТ "Термінатор"
Бойова машина підтримки танків "Термінатор" розроблена для підтримки танкових підрозділів. Її основне завдання — знищення протитанкових засобів супротивника, включаючи живу силу, озброєну гранатометами, протитанковими комплексами та стрілецькою зброєю. Крім того, машина здатна вражати на ходу або з місця різні броньовані та зміцнені цілі, такі як танки, БМП, доти та дзоти.
Розробка Термінатора почалася ще в Радянському Союзі, а завершилася вже в Росії. Машина побудована на базі танка Т-90, проте замість танкової гармати вона оснащена протипіхотним озброєнням: спареною 30-мм автоматичною гарматою, курсовим кулеметом та двома 30-мм автоматичними гранатометами. Крім того, на "Термінаторі" встановлено чотири протитанкові ракети "Атака-Т".
Приблизна ціна: 2 млн доларів.
Кількість знищених одиниць: 3
Втрати Росії: 6 млн доларів.
БРМ-1К
БРМ-1К — це броньована самохідна гусенична машина, розроблена для ведення розвідки на полі бою. Її створили на базі БМП-1 на початку 1970-х років у конструкторському бюро Челябінського тракторного заводу. Машина призначалася для розвідки на користь сухопутних військ і розроблялася як заміна легкому плаваючому танку ПТ-76 у розвідувальних підрозділах.
Основне озброєння БРМ-1К — 73-мм напівавтоматична гармата 2А28 "Грім", боєзапас якої включає 20 реактивних протитанкових снарядів. Також машина оснащена спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ зі стрічковим живленням та боєзапасом на 2 тисячі набоїв.
Приблизна ціна: 50 тис. доларів.
Кількість знищених одиниць: 33
Втрати Росії: 1 млн 650 тис. доларів.
БРДМ-2
БРДМ-2 серійно випускалася з 1963 по 1982 рік на автомобільному заводі Горького (Нижній Новгород), а потім з 1982 по 1989 рік на Арзамаському машинобудівному заводі. Виробництво також велося за ліцензією у Польщі, Чехословаччині та Югославії. Порівняно із сучасними бронемашинами, БРДМ-2 має відносно низький рівень захисту — її броня здатна протистояти лише кулям стрілецької зброї та уламкам. Однак головною особливістю машини є її висока прохідність. Крім повнопривідного шасі з регульованим тиском у шинах, вона оснащена спеціальними висувними колесами в середній частині корпусу, що дозволяє долати рови та траншеї.
Озброєння БРДМ-2 включає спарену установку 14,5-мм кулемету КПВТ та 7,62-мм ПКТ. КПВТ призначений для знищення легкоброньованої та неброньованої техніки, його боєкомплект складає 500 набоїв у 10 стрічках. Кулемет ПКТ призначений для ураження живої сили та вогневих засобів противника, з боєзапасом у 2000 набоїв у 8 стрічках.
Приблизна ціна: 50 тис. доларів.
Кількість знищених одиниць: 16
Втрати Росії: 800 тис. доларів.
МТ-ЛБ (та модифікації)
МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований) — радянська бойова машина універсального призначення. Вона була розроблена для транспортування людей та вантажів, а також активно використовується як артилерійський тягач. У деяких підрозділах її застосовують для перевезення особового складу моторизованих стрілецьких військ.
Машина була прийнята на озброєння у 1964 році та вироблялася на Харківському тракторному заводі. МТ-ЛБ використовувався радянськими військами в Афганістані, а після розпаду СРСР брав участь практично у всіх великих збройних конфліктах на пострадянському просторі. У значних кількостях він постачався союзникам СРСР та нейтральним країнам, беручи участь у різних регіональних конфліктах. МТ-ЛБ також є базою для ряду спеціалізованих машин, а його шасі використовується в цивільних всюдиходах.
Приблизна ціна: 60 тис. доларів.
Кількість знищених одиниць: 1 303
Втрати Росії: 78 млн 180 тис. доларів.
Невідомі та штучні бойові броньовані машини
278 знищених російських бойових броньованих машин не вдалося ідентифікувати або вони були штучними екземплярами. Ми порахували їх вартість за медіанною ціною у 55 тисяч доларів за одиницю. Внаслідок втрати Росії за цими бронемашинами склали 15 млн 279 тис. доларів.
Таким чином загальні приблизні втрати росіян у бойових броньованих машинах склали: 101 млн 909 тис. доларів.
Нагадаємо, ми порахували скільки коштують знищені з початку війни російські танки. Техніка була або повністю виведена з ладу, або підбита, або захоплена воїнами ЗСУ.
Також ми писали, скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України з початку війни. З 24 лютого 2022 року російські війська випустили по українським містам 9 627 ракет, з яких вдалося збити 2 429.
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