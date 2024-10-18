Сколько и какие бронемашины Россия потеряла в Украине с начала войны и сколько они стоят

Уничтоженные российские бронемашины. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война — это не только битвы на поле боя, но и экономика, которая часто становится ключевым фактором, определяющим преимущество одной из сторон. Каждая единица оружия, техники, каждая ракета стоит значительные суммы. Россия потеряла в Украине тысячи бронемашин, стоимость которых иногда исчисляется миллионами долларов. Эта техника либо полностью уничтожена, либо повреждена, либо захвачена украинскими военными.

Новини.LIVE рассказывают, сколько и какие бронемашины Россия потеряла в Украине с начала войны и как их стоимость.

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Количество и цена бронемашин

Информацию о технических характеристиках российских бронемашин и их стоимости мы брали из открытых источников. Данные о типах уничтоженной техники, а также их количество мы брали с нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryxspioenkop. В этом материале мы собрали боевые бронированные машины, о боевых машинах пехоты, которые потеряла Россия, мы расскажем в следующем материале.

Сколько бронемашин Россия потеряла в Украине с начала войны. Инфографика: Новини.LIVE

БМПТ "Терминатор"

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" разработана для поддержки танковых подразделений. Ее основная задача — уничтожение противотанковых средств противника, включая живую силу, вооруженную гранатометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием. Кроме того, машина способна поражать на ходу или с места разные бронированные и укрепленные цели, такие как танки, БМП, доты и дзоты.

Разработка терминатора началась еще в Советском Союзе, а завершилась уже в России. Машина построена на базе танка Т-90, однако вместо танковой пушки она оснащена противопехотным вооружением: спаренной 30-мм автоматической пушкой, курсовым пулеметом и двумя 30-мм автоматическими гранатометами. Кроме того, на "Терминаторе" установлены четыре противотанковые ракеты "Атака-Т".

Приблизительная цена: 2 млн долларов.

Количество уничтоженных единиц: 3

Потери России: 6 млн. долларов.

БМПТ "Терминатор". Фото: РосСМИ

БРМ-1К

БРМ-1К — это бронированная самоходная гусеничная машина, разработанная для ведения разведки на поле боя. Ее создали на базе БМП-1 в начале 70-х годов в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода. Машина предназначалась для разведки в пользу сухопутных войск и разрабатывалась как замена легкому плавающему танку ПТ-76 в разведывательных подразделениях.

Основное вооружение БРМ-1К - 73-мм полуавтоматическая пушка 2А28 "Гром", боезапас которой включает 20 реактивных противотанковых снарядов. Также машина оснащена спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ с ленточным питанием и боезапасом на 2 тысячи патронов.

Приблизительная цена: 50 тыс. долларов.

Количество уничтоженных единиц: 33

Потери России: 1 млн. 650 тыс. долларов.

Бронированная гусеничная машина БРМ-1К. Фото: x.com

БРДМ-2

БРДМ-2 серийно выпускалась с 1963 по 1982 год на автомобильном заводе Горького (Нижний Новгород), а затем с 1982 по 1989 год на Арзамасском машиностроительном заводе. Производство также велось по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии. По сравнению с современными бронемашинами, БРДМ-2 имеет относительно низкий уровень защиты — ее броня способна противостоять только пулям стрелкового оружия и обломкам. Однако главной особенностью машины является ее высокая проходимость. Помимо полноприводного шасси с регулируемым давлением в шинах, она оснащена специальными выдвижными колесами в средней части корпуса, что позволяет преодолевать рвы и траншеи.

Вооружение БРДМ-2 включает спаренную установку 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ. КПВТ предназначен для уничтожения легкобронированной и небронированной техники, его боекомплект составляет 500 патронов в 10 лентах. Пулемет ПКТ предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, с боезапасом в 2000 патронов в 8 лентах.

Приблизительная цена: 50 тыс. долларов.

Количество уничтоженных единиц: 16

Потери России: 800 тыс. доларов.

Бронированная машина БРДМ-2. Фото:

МТ-ЛБ (и модификации)

МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) – советская боевая машина универсального назначения. Она была разработана для транспортировки людей и грузов, а также активно используется как артиллерийский тягач. В некоторых подразделениях ее применяют для перевозки личного состава моторизованных стрелковых войск.

Машина была принята на вооружение в 1964 году и производилась на Харьковском тракторном заводе. МТ-ЛБ использовался советскими войсками в Афганистане, а после распада СССР участвовал практически во всех крупных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. В больших количествах он поставлялся союзникам СССР и нейтральным странам, участвуя в различных региональных конфликтах. МТ-ЛБ является базой для ряда специализированных машин, а его шасси используется в гражданских вездеходах.

Приблизительная цена: 60 тыс. долларов.

Количество уничтоженных единиц: 1 303

Потери России: 78 млн 180 тыс. долларов.

Многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ. Фото: mil.in.ua

Неизвестные и искусственные боевые бронированные машины

278 уничтоженных российских боевых бронированных машин не удалось идентифицировать или они являлись штучными экземплярами. Мы рассчитали их стоимость по медианной цене в 55 тысяч долларов за единицу. В результате потери России по этим бронемашинам составили 15 млн 279 тыс. долларов.

Таким образом общие приблизительные потери россиян в боевых бронированных машинах составили: 101 млн 909 тыс. долларов.

Напомним, мы посчитали, сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки. Техника была либо полностью выведена из строя, либо подбита, либо захвачена воинами ВСУ.

Также мы писали, сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины с начала войны. С 24 февраля 2022 года российские войска выпустили по украинским городам 9627 ракет, из которых удалось сбить 2429.