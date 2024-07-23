Служба за контрактом — скільки платять за укладення угоди у 2024 році

Українські військові. Фото: УНІАН

Служба у Збройних силах за контрактом надає право громадянам під час підписання першого контракту отримати одноразову виплату. Сума виплати, зокрема, залежить від звання військового.

Про це повідомляє видання Novyny.pro.

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Гроші за перший контракт в армії надають військовослужбовцям за:

укладання контракту на три роки для посад рядового складу;

підписання контракту на три роки і більше для посад сержантського/старшинського складу;

укладання контракту на один рік і більше для посад офіцерського складу;

підписання контракту на п'ять років і більше після отримання освіти у вищих військових навчальних закладах/військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Які розміри виплат за контракт в ЗСУ у 2024 році

Розмір виплат за підписання контрактів з армією коливається від 24 до 30 тис. грн і залежить від звання військового.

Також є низка переваг служби за контрактом. Зокрема, отримують вищу заробітну плату. Їх краще забезпечують харчуванням та проживанням.

Також вони мають право обирати рід військ та місце служби, що дає можливість служити там, де бажають, використовуючи свої навички та досвід.

Окрім того, мають більше можливостей для кар'єрного зростання, адже дозволяється проходити навчання та отримувати вищі звання.

Ще одна перевага — мають право звільнитися зі служби раніше, розірвавши контракт за певних обставин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовослужбовцям у розмірі 70 тисяч гривень. Її зможуть отримати бійці, які виконують бойові задачі на лінії розмежування, на ТОТ або на російській території.

Також українське законодавство гарантує надання допомоги родинам військовослужбовців. Водночас існує низка причин, коли родичів бійців можуть позбавити належних їм виплат.