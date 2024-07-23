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Служба в ВСУ — сколько платят за первый контракт в 2024 году

23 июля 2024 10:00
Ксения Симонова - Редактор
Служба по контракту — сколько платят за заключение соглашения в 2024 году
Украинские военные. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Служба в Вооруженных силах по контракту предоставляет право гражданам при подписании первого контракта получить одноразовую выплату. Сумма выплаты, в частности, зависит от звания военного.

Об этом сообщает издание Novyny.pro.

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Деньги за первый контракт в армии предоставляют военнослужащим за:

  • заключение контракта на три года для должностей рядового состава;
  • подписание контракта на три года и более для должностей сержантского/старшинского состава;
  • заключение контракта на один год и более для должностей офицерского состава;
  • подписание контракта на пять лет и более после получения образования в высших военных учебных заведений/военных учебных подразделений высшего образования.

Какие размеры выплат за контракт в ВСУ в 2024 году

Размер выплат за подписание контрактов с армией колеблется от 24 до 30 тыс. грн. и зависит от звания военного.

Также есть ряд преимуществ службы по контракту. В частности, получают более высокую заработную плату. Их лучше снабжают питанием и проживанием.

Также они имеют право выбирать род войск и место службы, что позволяет служить там, где желают, используя свои навыки и опыт.

Кроме того, есть больше возможностей для карьерного роста, ведь разрешается проходить обучение и получать более высокие звания.

Еще одно преимущество — вправе уволиться со службы раньше, расторгнув контракт при определенных обстоятельствах.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военнослужащим в размере 70 тысяч гривен. Ее смогут получить бойцы, выполняющие боевые задачи на линии разграничения, на ТОТ или на российской территории.

Также украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время существует ряд причин, когда родственники бойцов могут лишить причитающихся им выплат.

ВСУ деньги армия соцвыплаты контракт

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