Служба по контракту — сколько платят за заключение соглашения в 2024 году

Служба в ВСУ — сколько платят за первый контракт в 2024 году
Служба в Вооруженных силах по контракту предоставляет право гражданам при подписании первого контракта получить одноразовую выплату. Сумма выплаты, в частности, зависит от звания военного.
Об этом сообщает издание Novyny.pro.
Кто имеет право на выплаты за первый контракт
Деньги за первый контракт в армии предоставляют военнослужащим за:
- заключение контракта на три года для должностей рядового состава;
- подписание контракта на три года и более для должностей сержантского/старшинского состава;
- заключение контракта на один год и более для должностей офицерского состава;
- подписание контракта на пять лет и более после получения образования в высших военных учебных заведений/военных учебных подразделений высшего образования.
Какие размеры выплат за контракт в ВСУ в 2024 году
Размер выплат за подписание контрактов с армией колеблется от 24 до 30 тыс. грн. и зависит от звания военного.
Также есть ряд преимуществ службы по контракту. В частности, получают более высокую заработную плату. Их лучше снабжают питанием и проживанием.
Также они имеют право выбирать род войск и место службы, что позволяет служить там, где желают, используя свои навыки и опыт.
Кроме того, есть больше возможностей для карьерного роста, ведь разрешается проходить обучение и получать более высокие звания.
Еще одно преимущество — вправе уволиться со службы раньше, расторгнув контракт при определенных обстоятельствах.
Что еще стоит знать
Напомним, Кабинет Министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военнослужащим в размере 70 тысяч гривен. Ее смогут получить бойцы, выполняющие боевые задачи на линии разграничения, на ТОТ или на российской территории.
Также украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время существует ряд причин, когда родственники бойцов могут лишить причитающихся им выплат.
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