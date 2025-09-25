Відео
Україна
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Служба у ЗСУ 60+ — які потрібні документи для контракту

Служба у ЗСУ 60+ — які потрібні документи для контракту

Дата публікації: 25 вересня 2025 07:30
Які потрібно документи, щоб служити за контрактом 60+
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас нещодавно набув чинності закон, який дозволяє громадянам старше 60 років служити у ЗСУ, але виникає питання, які документи потрібні для цього.

Відповідь на це у коментарі виданню "РБК-Україна" дав офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Які документи потрібні, щоб долучитися до ЗСУ за контрактом 60+

Військовий розповів, що для укладення контракту для осіб віком 60+ необхідно підготувати такий пакет документів:

  • довідку МВС про відсутність чи наявність судимості;
  • завірені копії військово-облікового документа;
  • документи про здобуту освіту;
  • за наявності — документи про підтвердження участі у бойових діях, отриманих поранень чи державних нагород;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Приєднатися до лав ЗСУ можна у два способи:

  • заповнити анкету на офіційному сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
  • звернутися особисто до представництв у Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Одесі чи Харкові.

Додаткову інформацію та консультації можна отримати за номером гарячої лінії: 0 800 503 696.

Нагадаємо, нещодавно головний сержант батальйону 30-ї ОМБР імені Князів Острозьких Віталій Іванчик зробив заяву щодо служби за контрактом 60+. Він розповів, що військові віком від 60 років здатні ефективно виконувати завдання в тилу або на технічних посадах.

Також нещодавно адвокатка Марина Лекало відповіла, чи можуть ТЦК змусити людей, яким понад 60 років, підписати контракт.

ЗСУ армія військові мобілізація війна в Україні контракт
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
