Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Служба в ВСУ 60+ — какие нужны документы для контракта

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 07:30
Какие нужно документы, чтобы служить по контракту 60+
Украинские военнослужащие на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время недавно вступил в силу закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, но возникает вопрос, какие документы нужны для этого.

Ответ на это в комментарии изданию "РБК-Украина" дал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель. 

Читайте также:

Какие документы нужны, чтобы присоединиться к ВСУ по контракту 60+

Военный рассказал, что для заключения контракта для лиц в возрасте 60+ необходимо подготовить такой пакет документов:

  • справку МВД об отсутствии или наличии судимости;
  • заверенные копии военно-учетного документа;
  • документы о полученном образовании;
  • при наличии — документы о подтверждении участия в боевых действиях, полученных ранений или государственных наград;
  • письменное согласие на обработку персональных данных.

Присоединиться в ряды ВСУ можно двумя способами:

  • заполнить анкету на официальном сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
  • обратиться лично в представительства в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Одессе или Харькове.

Дополнительную информацию и консультации можно получить по номеру горячей линии: 0 800 503 696.

Напомним, недавно главный сержант батальона 30-й ОМБР имени Князей Острожских Виталий Иванчик сделал заявление о службе по контракту 60+. Он рассказал, что военные в возрасте от 60 лет способны эффективно выполнять задачи в тылу или на технических должностях.

Также недавно адвокат Марина Лекало ответила, могут ли ТЦК заставить людей, которым более 60 лет, подписать контракт.

ВСУ армия военные мобилизация война в Украине контракт
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
