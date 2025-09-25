Какие нужно документы, чтобы служить по контракту 60+

Служба в ВСУ 60+ — какие нужны документы для контракта
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время недавно вступил в силу закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, но возникает вопрос, какие документы нужны для этого.
Ответ на это в комментарии изданию "РБК-Украина" дал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.
Какие документы нужны, чтобы присоединиться к ВСУ по контракту 60+
Военный рассказал, что для заключения контракта для лиц в возрасте 60+ необходимо подготовить такой пакет документов:
- справку МВД об отсутствии или наличии судимости;
- заверенные копии военно-учетного документа;
- документы о полученном образовании;
- при наличии — документы о подтверждении участия в боевых действиях, полученных ранений или государственных наград;
- письменное согласие на обработку персональных данных.
Присоединиться в ряды ВСУ можно двумя способами:
- заполнить анкету на официальном сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
- обратиться лично в представительства в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Одессе или Харькове.
Дополнительную информацию и консультации можно получить по номеру горячей линии: 0 800 503 696.
Напомним, недавно главный сержант батальона 30-й ОМБР имени Князей Острожских Виталий Иванчик сделал заявление о службе по контракту 60+. Он рассказал, что военные в возрасте от 60 лет способны эффективно выполнять задачи в тылу или на технических должностях.
Также недавно адвокат Марина Лекало ответила, могут ли ТЦК заставить людей, которым более 60 лет, подписать контракт.
