Служба іноземців в ЗСУ за контрактом: особливі умови

Іноземці в українській армії. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Іноземні громадяни мають право служити у Збройних силах України, підписавши контракт. При цьому контракти для іноземців мають унікальне право, яке не розповсюджується на українців. Це право на звільнення у будь-який момент після проходження перших шести місяців контракту.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Іноземці в українській армії

В Збройних силах України проходять військову службу не тільки українські громадяни. Також в ЗСУ можуть потрапити й громадяни інших країн.

Та іноземці, на відміну від українців, не можуть бути мобілізовані до української армії. Вони мають право потрапити в ЗСУ тільки на контрактних умовах, підписавши із Українською державою відповідну угоду.

До юристів звернулася українка, яка поцікавилася, чи має право людина з іноземним громадянством та українською посвідкою на тимчасове проживання підписати контракт із ЗСУ. Зокрема, чи можна підписати контракт на один рік.

Особливості контракту для іноземних громадян

Юристи наголосили, що таке право у іноземців є. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Для іноземців в Україні діють особливі умови служби за контрактом, які відрізняються від умов для громадян України".

За словами Дерія, стандартний термін першого контракту із ЗСУ для іноземних громадян становить аж три роки. Але, додав юрист, "попри те, що в документі буде вказано термін 3 роки, іноземці та особи без громадянства мають унікальне право, якого немає у громадян України під час воєнного стану".

Владислав Дерій розповів про це унікальне право: "Іноземці мають право розірвати контракт за власним бажанням. Це можна зробити не раніше ніж через 6 місяців безперервної служби. Тобто людина може відслужити рік (або будь-який термін понад 6 місяців) і звільнитися, подавши відповідний рапорт, без чекання завершення 3-річного терміну чи закінчення воєнного стану".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи буде проведена мобілізація іноземців в Україні.

Представник монокоаліції Федір Веніславський заявив, що відповідно до Конституції, обов’язок захищати державу є обов’язком громадян України. Іноземці та особи без громадянства такого обов’язку в Україні не мають.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати іноземців, які мають ще й український паспорт.

Як пояснила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, у законі про військовий обов'язок і військову службу є конкретні норми про те, що чоловік, який набув громадянства України і вже відслужив у державі, звідки прибув, не повинен у нас проходити службу, яка є обов'язковою для чоловіків у мирний час. Але це не стосується воєнного часу та загальної мобілізації.